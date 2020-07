Quema en islas: uno de los imputados dijo que hace 5 años no pisa su terreno

Sociedad Brigadistas de la Armada se suman para combatir incedios en las islas del Paraná

Este lunes fueron indagados los siete imputados por las quemas en las islas entrerrianas frente a Rosario. En rigor, el fuego afecta a buna parte del litoral santafesino, e incluso a localidades de la provincia de Buenos Aires. El viernes pasado se detectaron unos 60 focos de incendio desde Santo Tomé a Campana. Para el secretario de Gobierno rosarino, Gustavo Zignago, necesariamente tienen que haber más responsables por la gran extensión de los incendios. Tampoco descartó que sean fogatas intencionales y no vinculadas a la producción agropecuaria.Los acusan por delitos de "incendio u otro estrago y atentado contra la seguridad de naves o aeronaves" y este lunes el juez deberá resolver su situación procesal."Participé en la compra junto a otro colega neurocirujano. Nos decían que iba a ser negocio con la soja y la cría de animales. Pero hace años que no piso, salvo para comer un asado. Ahora me encuentro en un problema muy serio", indicó Vincenti.El neurólogo imputado precisó que su propiedad está situada frente a Pueblo Esther y que luego fue dividida entre cuatro personas. "No desarrollo ni la más mínima actividad ahí", remarcó y dijo que hace "al menos cinco años" que no pisa ese lugar.Además, enfatizó que fue imputado él y la esposa de su colega neurocirujano porque son los que figuran en el boleto de compraventa del terreno. "Tengo que operar el martes una cosa seria. En lugar de estar estudiando estoy buscando un abogado penalista. Esto es tremendo, no es una pavada la imputación", añadió."En la isla viene una inundación y queda bajo 80 centímetros de agua. No hay forma de marcar predio, lugar, nada. Veremos cómo encaramos esto", finalizó.Daniel Cuenca, abogado de Vincenti, explicó que la causa se tramita en la justicia Federal de Paraná, Entre Ríos, que envió un exhorto a la justicia Federal de Rosario. "Yo buscaría a quienes están en la isla haciendo esto, no a los propietarios. Mi cliente es neurocirujano, no opera con el campo; fue una inversión hace años, ni siquiera lo visita", concluyó. (Rosario 3)