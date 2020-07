Vecinos protestaron por quedar estigmatizados culpa de un audio falso

Lamentablemente, una vez más la irresponsabilidad no sólo volvió momentáneamente paranoica a una sociedad que ya está asustada por el brote de coronavirus y la pandemia que azota a todo el mundo, sino que esta vez dejó en una posición por nadie deseada a uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Gualeguaychú.Durante el fin de semana, comenzó a circular un audio por el servicio de mensajería WhatsApp. El mensaje, por supuesto anónimo como todas las canalladas de este calibre, repartía un mensaje falso sobre un mega contagio de covid-19 en el barrio La Cuchilla, en la zona norte de Gualeguaychú."Tener extremo cuidado aquellos que tengan contacto con gente que viva en jurisdicción de la Comisaría 3ra, más específicamente en el barrio de La Cuchilla", comenzaba el audio realizado por anónimo que ahora está siendo investigado por la Justicia Federal. Y así proseguía: "Aparentemente hay confirmado un total de 244 casos de covid-19 positivos en la ciudad. En estos momentos se están terminando de realizar todos los estudios correspondientes. Por favor, evitar contacto con gente que viva en zona de La Cuchilla. Explotó la bomba de la peor manera posible. Estamos en estado de alerta en todas las comisarías de la ciudad", finalizaba el audio, dando a entender que el sujeto pertenece a las fuerzas de seguridad.El domingo por la noche, se pudo confirmar con con autoridades policiales y sanitarias, que nada de lo dicho en el audio era verdad. Inclusive, desde la Policía no reconocieron la voz del autor del mensaje como alguien perteneciente a la fuerza.Pero el verdadero daño vino después, cuando la mentira ya se había viralizado y más de uno sacaba sus propias conclusiones, por supuesto erróneas. Lo cierto es que al otro día, los miles de vecinos domiciliados en el barrio La Cuchilla y los alrededores comenzaron a sufrir una estigmatización que no es fácil de quitar.Pero no se quedaron de brazos cruzados: los integrantes del Club Social, Deportivo y Cultural La Cuchimarra, el lugar al cual muchos en zona norte consideran su segundo hogar, realizaron una movida para que el estigma no afecte a los vecinos de la zona. Armaron un pasacalle con la siguiente leyenda:, rezaba el cartel en clara alusión del nefasto audio que se repartió el fin de semana pasado.Tanto las autoridades como los integrantes del barrio pidieron que no se difunda ni se reparta más ese mensaje, ni ningún otro que haga alusión de manera anónima a un caso de ésta índole, debido a que no sólo asusta a gran parte de la ciudad con noticias sino que además ponen en un lugar muy complicado a los damnificados."Muchos de los que viven acá son trabajadores humildes, y pueden quedar estigmatizados por esto. Algunos viven de changas o trabajos diarios, y si la sociedad no deja de actuar de manera muy irresponsable, muchos pueden quedarse sin trabajos o terminar socialmente marginados o directamente ser discriminados", suplicaron los vecinos de zona norte. (