Bajo estricto protocolo, abrieron los gimnasios en Oro Verde

Tras la autorización del gobierno provincial, el municipio de Oro Verde habilitó la apertura de gimnasios debido a que en la localidad no registran contagios de coronavirus por conglomerado."La semana pasada, el intendente Oscar Toledo nos comunicó que este lunes podíamos abrir el gimnasio; lo publicamos en las redes y la aceptación fue instantánea", indicó ael responsable de WaterGym, Hugo "Chiri" Villanueva."Nos propusieron un protocolo, el que estamos cumpliendo a rajatabla para cuidarnos y cuidar a las personas", remarcó.Respecto del protocolo, Villanueva detalló que "se permiten hasta diez personas por turno". Y agregó: "El gimnasio es amplio, tenemos dos plantas de musculación, así que tratamos que estén cinco personas arriba y otras cinco abajo, respetando el distanciamiento obligatorio, entre personas y los aparatos".Además, "cuando llegan deben firmar una declaración jurada en la que consta que no estuvieron con pacientes COVID-19; la limpieza debe ser cada 20 minutos, hay una estación de alcohol en gel a disposición y cada uno debe venir con barbijo, su toalla y botella de agua"."Las personas estaban muy contentas, necesitaban hacer ejercicio porque van muchos días de cuarentena", aseguró Villanueva al dar cuenta que "los turnos están completos"."Trabajamos en un 30%, como indica el protocolo, y el municipio nos dejó sumar más horas para que pueda venir más gente", explicó el responsable del gimnasio al aclarar que la piscina aún no está habilitada.