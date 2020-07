Villa Libertador San Martín: "Por ahora no vamos a endurecer las medidas"

En el reporte epidemiológico de este lunes, se confirmó que el departamento de Diamante registró 7 nuevos casos. Uno de ellos se encuentra en la localidad de Villa Libertador San Martín.



Al respecto, el intendente José Casalli, le dijo a Elonce TV: "Se trata de un paciente que hace muchos años vive en la localidad. Es una profesional de la salud que trabaja tanto en un centro de atención de Diamante como de Paraná"



"Se encuentra en buen estado de salud, está aislada y es prácticamente asintomática. Estuvimos trabajando en las medidas necesarias tanto para sus familiares como para su entorno social", indicó.



Y agregó que "venimos trabajando en forma coordinada con el COES que formamos junto al hospital, que sigue atendiendo a las personas con turnos previos y a las personas encargadas de los controles al ingreso de la ciudad".



Sobre las personas que ingresan, dijo que "aquellas que vienen de lugares con trasmisión comunitaria, los aislamos como prevención. Por ahora no vamos a endurecer las medidas".



En ese sentido, dijo que "estamos restringiendo el ingreso al personas del construcción que viene de otros lugares, hasta que veamos la situación epidemiológica de las localidades vecinas".



Sobre los casos sospechosos, dijo que "hasta el momento no tenemos. Tuvimos dos casos en marzo, al inicio de la pandemia en el país, hemos pasado una buena cantidad de días sin registras casos, siendo una localidad que tiene estudiantes extranjeros".



"Además teníamos una renovación constante de personas al hospital. Estaban ingresando entre 200 y 300 vehículos al sanatorio. En cuanto a los pacientes de provincias limítrofes, estamos cuidando las medidas y casi no están dando turnos", explicó al finalizar.