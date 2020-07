Habrá multas de hasta $10.000 a quien no use barbijo en Córdoba

Con más del 85% de los votos la Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles la Ley 30673/E/20 que establece el Régimen Sancionatorio Excepcional Emergencia Sanitaria para prevenir el coronavirus.La nueva ley sanciona el incumplimiento de medidas de protección personal con multas de entre 5.000 y 10.000 pesos. Aquí se contempla, por ejemplo ingresar a comercios o viajar en transporte público sin barbijo.En tanto, para las infracciones a los protocolos de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales se prevén multas de entre 5.000 y 50.000 pesos. Las relacionadas a las reuniones familiares o de cualquier otro tipo serán pasibles de multas de entre 10.000 y 100.000 pesos.Asimismo, pena la violación de lo dispuesto para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio provincial (multas de entre 50 mil y 500 mil pesos), tanto como el incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación epidemiológica (multas de entre 20 mil y 200 mil pesos). Se disponen descuentos del 50% en casos de pago voluntario.Todo lo recaudado será destinado al Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas. La autoridad de control de la ley es el Ministerio de Seguridad de la Provincia y todo otro funcionario de la administración pública provincial, municipal o comunal designada, capacitada y habilitada a tal fin por la autoridad de aplicación.Francisco Fortuna, titular del bloque del oficialismo, indicó a Cadena 3: "Se ha demostrado a nivel internacional que cuando se lleva adelante un proceso de flexibilización es indispensable que haya mayor responsabilidad individual y social en la aplicación de los protocolos de seguridad. Desde ese punto de vista, también es muy importante que el Estado tenga un rol de control más activo",Por su parte, Marcelo Cossar (UCR), criticó: "La gente no está pidiendo más palo o garrote, la gente pide un salvavidas, este proyecto es inconstitucional, este proyecto está pensado para recaudar".Más temprano, la legisladora Julieta Rinaldi, de Hacemos por Córdoba, señaló: "Las conductas tipificantes que exigimos las va a establecer el Ejecutivo pero priorizamos la salud de todos los cordobeses y la idea es que lleven adelante todas las recomendaciones de la Provincia".En tanto, Aurelio García Elorrio, legislador de Encuentro Vecinal Córdoba, calificó el proyecto de "inconstitucional". "No está bien porque se va a producir una superposición entre normas nacionales y normas provinciales. Hay un artículo del Código Penal -el 205- que determina que en medio de una pandemia todas las conductas violatorias de las disposiciones que tome el Estado están tipificadas en forma general como un delito contra la salud pública", explicó."Esto que quiere hacer la Legislatura de Córdoba es meterse exactamente en el mismo andarivel y no lo pueden hacer. Un juez que vea esto, en el acto, lo tiene que declarar inconstitucional", concluyó.

