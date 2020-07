Escrache, pintadas, amenazas y escándalo por una supuesta infidelidad

Un triángulo amoroso estalló en Tandil, provincia de Buenos Aires, y tomó dimensiones insospechadas con escraches y aclaraciones públicas.El hecho salió a la luz cuando la esposa del hombre de la historia descubrió que la estaba engañando y pintó la casa de la supuesta amante con insultos y amenazas."Hay una marcha a favor y una en contra de Miguel", contó, en tono de broma, un movilero desde Tandil que estaba al aire en el programa de Antonio Laje.Además, aseguró que el domicilio se convirtió en atractivo turístico de cientos de personas que se acercan al lugar para sacar fotos de las pintadas.Fue tanta la repercusión del hecho, que Miguel ibarlucia, ganador de preguntas y respuestas en programa de Susana Giménez y candidato del socialismo, salió a aclarar a través de su cuenta de Facebook que él no es el hombre en cuestión."Hola amigos!!! Anda circulando por ahí una foto mía, involucrándome en un amorío clandestino con una colega que francamente no la conocía. Lo peor es que de acuerdo a las fotos, mi mujer le habría hecho una pintada en la casa a esta colega amenzándola. Eso es una canallada", denunció.Y continuó: "Por eso me tomo el trabajo de desmentir todo y reflexionar: puede haber gente tan enferma que hace estas cosas, usa mi foto (que la sacaron de acá, de facebook, de mi muro) con no sé qué objetivo? Francamente muy estúpido".El mensaje fue compartido por sus seguidores, quienes además confiaron en su versión de la historia. Fuente: (ElLiberal).-