Reinventarse: Disc-Jockey abrió una verdulería y organiza una olla popular

El lado solidario de la iniciativa

Un Disc-Jockey y organizador de eventos de Concordia, ante la imposibilidad de trabajar debido a la cuarentena de coronavirus, decidió reinventarse y en el galpón donde guardaba los equipos de sonido e iluminación, instaló una verdulería, a través de la cual, también prepara hasta 100 porciones de comida para repartir en barrios humildes de la ciudad.Se trata de Matías André, quien, desde hace más de 20 años, estaba a cargo de una empresa de organización de eventos sociales, corporativos, espectáculos y festivales."Lamentablemente, ante esta situación por la pandemia, tuvimos que buscar alternativas para el equipo de trabajo, porque tenemos personal fijo desde hace muchos años; y eso fue lo que nos hizo buscar la posibilidad de mantenerlos con actividades y poder tener un ingreso", rememoró André en comunicación conel programa que se emite porSegún contó, "son cinco familias las que forman parte del equipo, y otros tantos más que trabajan indirectamente con nosotros cuando se contrata un evento puntual".La verdulería, que lleva el nombre "Menta y Limón", fue reacondicionada en el depósito donde se guardaban los equipos de sonido e iluminación."Tuvimos de deshacernos de equipamiento que en este momento está sin utilidad, para montar la verdulería. Y si bien montar la verdulería no fue tan costoso en cuanto a lo económico, si lo fue reacondicionar el lugar para la venta de frutas, verduras y algunos artículos de almacén", explicó.Y agregó: "En el barrio no había ninguna verdulería cerca, eso nos ayudó muchísimo y nos permitió poder mantenernos nuevamente en actividad para generar un ingreso y mantener ese contacto con los clientes"."También hacemos reparto de verduras porque los camiones que usábamos para el traslado de equipamiento ahora los utilizamos para repartir en Colonia Ayuí y Colonia Ayuí", sumó el ahora comerciante.Consciente respecto a que los eventos públicos serán los últimos en reactivarse, André explicó que la apertura de la verdulería fue "para subsistir a lo que estamos viviendo, porque es muy duro"."Cuando arrancamos con la verdulería, mucha gente nos acompañó ya que se acercaron hasta de otros barrios para venir a comprarnos; entonces cómo no podíamos ayudar a otros que también lo necesitan", se preguntó André.Y continuó: "Como dueño de una empresa, la estoy pasando mal porque tuve que vender mi vehículo y equipamiento, porque no llego a fin de mes, pero hay gente que tiene una preocupación mucho más difícil porque no tiene un plato de comida sobre la mesa".Fue así que André, junto a sus empleados, emprendieron, además, una olla popular. "Todos los sábados preparamos un guiso de hasta 100 porciones, con los productos de la verdulería, y lo llevamos a los barrios; el sábado pasado estuvimos en barrio Jesús Nazareno, y el próximo, en barrio Nébel", indicó."Y a quienes acercan ropa de abrigo, calzado y frazadas les hacemos un 20% de descuento", acotó. La verdulería está ubicada sobre calle Teniente Ibáñez, cerca de la avenida principal de Concordia, y próximo al corsódromo de la ciudad."Así como nos ayudaron a nosotros, nosotros también ayudamos y creo que ese será el camino", valoró el ex DJ y organizador de eventos que supo reinventarse por la pandemia.