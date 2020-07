Finaliza el receso extraordinario y el lunes tribunales retoma la actividad

El Superior Tribunal de Justicia no extenderá el receso judicial extraordinario que había dispuesto ante el brote de Coronavirus en la capital provincial, indicaron fuentes judiciales. A partir del lunes, entonces, se reinician los plazos legales.



El STJ había determinado el receso judicial extraordinario por razones sanitarias, en la ciudad de Paraná y los juzgados de Paz de Oro Verde, San Benito y Villa Urquiza hasta este viernes 3. En Tribunales confiaron a esta Agencia que esta medida no se extenderá y, por lo tanto, los Juzgados volverán a la normalidad a partir del lunes.



En la medida se había establecido la suspensión de plazos procesales, administrativos y de perención y caducidad con prestación mínima de servicio, quedando en salvaguarda toda actuación judicial que, de no practicarse, pueda causar perjuicios irreparables. Desde el próximo 6 de julio, estos plazos se retoman.