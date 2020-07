Un enorme yacaré apareció en una playa en la costa del río Paraná

Un enorme yacaré apareció este miércoles en la costa del río Paraná y fue fotografiado por personas que se encontraban en la zona. El reptil de gran tamaño se asomó sobre las orillas de la playa Islas Malvinas II, en la ciudad de Corrientes.Ocurrió durante la mañana del miércoles sobre el balneario y fue advertido por un agente municipal de la Guardia Urbana.La pronunciada bajante del río Paraná ofreció de marco para esta inusual postal en la costanera correntina, donde el foco de atención estuvo puesto en evitar que el animal sea molestado.Personal de la Dirección de Recursos Naturales se encuentra en la zona debido a que el animal se volvió a meter al agua. Piden que no se lo moleste ni tiren piedras.El director de Recursos Naturales de Corrientes, Carlos Bacque, confirmó al diarioque personal de su área realiza una custodia sobre la costa para poder rescatar al yacaré."No lo pudimos agarrar porque se volvió al río", dijo el funcionario.En cuanto a su aparición, señaló que "aparentemente vive ahí permanentemente". Entre tanto, Bacque detalló que en Recursos Naturales estiman que existe más de un yacaré habitando esa zona.Si bien no tiene precisiones del número de animales que habitan ese sector, indicó que "son unos cuantos", al recordar la aparición de otro ejemplar al que una turista lo confundió con un "yaguareté".Por último, el director de Recursos Naturales pidió que no se lo moleste ni le tiren piedras en caso de que el animal vuelva a la costa.