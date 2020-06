La Parroquia Guadalupe entregó elementos de higiene a las familias de la zona

Paraná Juntan jabones para repartir entre los vecinos y concientizar sobre la higiene

La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe junto con la Iglesia Santa Lucía y diferentes organizaciones llevan adelante una campaña solidaria donde reúnen elementos de higiene para repartirlos luego a las familias de la zona."Comenzamos con la campaña porque creemos que no alcanza solo con decir y hacer difusión de las prácticas de higiene si las personas no tienen los recursos" comentó el sacerdote Ricardo López aEn este sentido agregó que "el municipio nos ayudó con lavandina, jabones, y diversos elementos".La parroquia realiza numerosas acciones solidarias, una de ellas es que "asistimos a 80 familias con viandas. Son alrededor de 200 personas que reciben un plato de comida diariamente", remarcó el párroco."También ayudamos al comedor del barrio San Martín con diversos recursos para que muchas familias puedan recibir un plato de comida", sumó.Sobre la situación de las familias actualmente, el sacerdote López explicó que "o, en muchas familias hay changarines, trapitos o ayudante de obras y la mayoría de ellos perdieron los ingresos"."El frío multiplica las necesidades, tratamos de paliar estas cuestiones, pero muchos niños afectados, los primeros que pagan la crisis son los que menos tienen", indicó López.En algunos casos sucede que "las personas no tienen los recursos para quedarse dentro de los hogares. La realidad es dura, no hay mucha asistencia".En relación a la salud de las personas López contó que hay muchas falencias debido a que "en algunas casas no tienen agua, ni gas. Lamentablemente siempre fue precaria la situación"."Muchos de los vecinos tienen afecciones respiratorias, debido al humo del volcadero, entonces son personas de riego", culminó.