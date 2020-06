Mintieron para ir a un velorio, uno dio positivo y aislaron decenas de familias

Cuatro bonaerenses de Lomas de Zamora fueron detenidos al descubrirse que asistieron a un velorio, cuando el permiso de circulación que tenían indicaba que se dirigían a Salta, violando así las disposiciones santiagueñas por la pandemia de coronavirus. Todos fueron detenidos y están a disposición de la justicia.



El engaño perpetrado para quedarse en un velorio en la provincia de Santiago del Estero, tuvo un triste final: anoche se confirmó que una de estas personas dio positivo de coronavirus, obligando al aislamiento de decenas de familias que participaron y que pertenecen a Los Quiroga y parajes cercanos.



La noticia del engaño había causado estupor entre los santiagueños, que con la confirmación del positivo expresaron su rabia en las redes sociales. El contagiado tuvo contacto con muchos pobladores en el velorio, acompañamiento y posterior sepelio.



En el límite de Santiago del Estero con Santa Fe, el chofer y los acompañantes, exhibieron un permiso para trasladarse, el cual fue emitido con fecha del pasado jueves 25. Tenía validez por 48 horas e indicaba que el destino final era Salta. Los ocupantes manifestaron que se dirigían a esa provincia, al velorio y posterior sepelio de un familiar.



Las autoridades policiales permitieron su ingreso y la circulación con la advertencia de tener terminante prohibido detenerse en cualquier ciudad santiagueña. Horas después, la policía recibió una denuncia por la presencia de tres personas en la localidad de Los Quiroga , a pocos kilómetros de la capital santiagueña, las cuales estaban participando en un velorio, sin respetar distanciamiento social y en contacto con vecinos de la zona.



Las inmediatas averiguaciones dieron cuenta de que se trataba de Fabio, Susana y Reyna Veliz, quienes habían ingresado horas antes mintiendo que se dirigían a Salta. Luego de la detención, aislamiento e hisopado de estas tres personas se realizó un operativo cerrojo para dar con el chofer que los introdujo a la provincia, Diego Pérez, quien fue arrestado ayer a la madrugada cuando intentaba regresar a Buenos Aires.



Los detenidos manifestaron que tuvieron que mentir y poder concretar así su ingreso a Santiago del Estero. "Sabíamos que en esta provincia los controles son estrictos y no nos iban a permitirían ingresar para quedarnos, teníamos que decir que íbamos a Salta", aseguraron.



Una de estas personas, de sexo femenino y apellido Veliz, dio positivo el hisopado por coronavirus, está aislada y en buen estado general, en el centro especial de internación y aislamiento dispuesto en el Hospital Independencia.



Ante esta noticia que causó preocupación en la provincia, que hace varias semanas no registraba casos positivos de coronavirus, las autoridades del gobierno recordaron que "está absolutamente prohibido el ingreso a nuestra provincia y, en caso de hacerlo por razones especiales, se deberá cumplir con la cuarentena correspondiente en los lugares habilitados para el efecto".



Un segundo positivo se informó anoche, en la localidad de Pampa de Los Guanacos, Departamento Alberdi, que había regresado de la Provincia de Buenos Aires. Fue inmediatamente aislado, al igual que las personas con las que tuvo contacto, y desde el gobierno santiagueño se le pidió tranquilidad a los pobladores de la zona y que no salgan de sus casas.



Hasta ayer todos los positivos de la provincia habían sido dados de alta . Esto permitió que el gobernador Zamora permita la "libre circulación departamental entre las 8 y las 24", sin necesidad de exhibir la habilitación "Circulando", como así también, en la misma franja horaria, la apertura de bares, restaurantes y confiterías sin la presencia de menores de 15 años y con estrictos protocolos de higiene y distanciamiento. La provincia tampoco tiene muertos por coronavirus