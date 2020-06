Covid-19: "Lavarse las manos es primordial para no contagiarse" dijo una médica

La médica generalista, Paola Buppo, recordó los cuidados básicos que las personas deben tener en cuenta para evitar el contagio de coronavirus, debido al aumento de casos que se registra diariamente en la capital entrerriana."La correcta higiene de manos es fundamental, el lavado debe durar aproximadamente 20 segundos, higienizar ambas caras de las manos y prestarle atención especialmente a las uñas", explicó Buppo, aEn este sentido remarcó: "Un detalle que muchas veces no se tiene en cuenta es que al cerrar la canilla, debemos hacerlo con un papel o rociar el grifo con alcohol diluido previo al lavado así no nos ensuciamos".A su vez, la especialista de la salud indicó que no es necesario que en un hogar cada integrante use una toalla diferente para secarse las manos.Teniendo en cuenta que en Paraná hay circulación por conglomerado del virus y que muchas personas de grupo de riesgo optan por no realizar sus consultas médicas, Buppo dijo que "las personas que tienen enfermedades crónicas deben continuar concurriendo a las consultas habituales porque no deben dejar de controlar la salud".Sobre la posibilidad de confundir síntomas de un resfriado con coronavirus dijo que "si bien los síntomas son muy similares entre las enfermedades, las personas deben tener en cuenta que si todos los años para esta época se resfrían y no tienen ninguna de las otras condiciones como fiebre y falta de olfato para detectar covid-19 y no estuvieron en contacto con alguien con coronavirus, no debería tener dudas sobre la enfermedad" De todos modos ante cualquier duda la persona debe comunicarse con los agentes sanitarios.En relación a la posible cura del virus, la médica comentó sobre la utilización de plasma "este tratamiento se basa en el uso de plasma de personas recuperadas del virus, para utilizarlo en pacientes en situación de gravedad", los resultados de este tratamiento son muy buenos e incentivan que todos los pacientes recuperados donen plasma.