Jugadora de vóley entrerriana contó las "humillaciones" que sufrió por su cuerpo

Las jugadoras de vóleibol argentinas, nucleadas en el Colectivo Doble Cambio, iniciaron una campaña de concientización sobre los trastornos de la alimentación, mediante un video donde comparten cómo sus cuerpos fueron estereotipados al punto de provocarles problemas psicológicos y hábitos alimenticios nocivos.Entre ellas estuvo, ex Atlético Neuquén Club y el Atlético Echagüe Club y actual jugadora de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien además hizo pública una carta donde cuenta su experiencia y hace referencia a una situación que lo tocó pasar de chica, en donde la humillación por los tan odiados kilos de más se vio plasmada en las palabras de, en aquel entonces, un médico que la atendió."El objetivo es dar esa perspectiva de humanizar el trato con el paciente que no es un enfermo sino una persona, un ser humano, no es un pedazo de carne con más o menos grasa, todas somos personas y tenemos que ser tratadas como tal", afirmó Rosa en diálogo con el programade"Grandota, gorda, morruda, rellenita, pesada, con ese culo no podés defender, no tenés cuerpo de deportista, con cinco kilos menos jugarías mucho mejor", son algunos de los insultos que tuvieron que soportar las jugadoras, en especial en la adolescencia, por parte de entrenadores, preparadores físicos, dirigentes y rivales.Julieta Lazcano, actual capitana de Las Panteras, fue una de las que compartieron su experiencia. "Me hacían correr en la pista antes de desayunar con el grupo de las gorditas. Me hicieron creer que tenía unos kilos de más y no era así. Me acuerdo que me pasaba semanas enteras comiendo solamente sopa o yogurt con cereales; llegué a tomar laxantes y a hacer ejercicio físico excesivo, me pesaba todos los días a ver si llegaba al peso que creía ideal y estaba completamente equivocada", relató la cordobesa.Mariángeles Cossar, jugadora de Boca y el seleccionado nacional, contó que muchas veces le gritaron "gorda de mierda" en una cancha y remarcó lo necesario de tener un abordaje responsable de esta temática en el deporte."Lo que más me marcó fue la vez que me dijeron cuántos kilos tenía que bajar delante de todo el equipo, sin tener en cuenta el aspecto nutricional. Es importante que las deportistas tengan contacto con profesionales para tratar estos temas, conocer la composición corporal y así tener herramientas. No es sólo subir y bajar de peso", manifestó Cossar.Uno de los testimonios más fuertes y dolorosos lo dejó Carla Castiglione, quien sufrió anorexia. "La pasé muy mal por muchos años. Llegué a comer una manzana por día. Me acuerdo de estar jugando una Liga y que nos dieran de comer ravioles y yo abría raviol por raviol para comer sólo el relleno y no las harinas. O cenaba un yogurt después de jugar un partido de cinco sets en pleno verano", contó la jugadora de San Lorenzo.La jujeña Camila Hiruela recordó que "todas terminaban de entrenar y a mí me dejaban entrenando más tiempo porque era la gorda del equipo. Siempre me decían jugás re bien, pero con cinco kilos menos lo harías mucho mejor".Lazcano, Castiglione, Cossar, Hiruela, Rosa Reinoso, Valentina Galliano, Antonela Curatola, Bárbara Stanford, Rocío Carrete, Selene Tourn, Tatiana Rizzo y Natalia Espinosa son las ex y actuales voleibolistas que participaron del video, publicado en las redes oficiales del movimiento bajo el hashtag #AMíTambiénMePasó y que tiene como mensaje que "los sueños no se pesan en una balanza".