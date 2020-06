Agredió a un playero que se negó a cargarle GNC porque no tenía barbijo

Un cliente de una estación de servicio golpeó al playero que se negó a cargarle Gas Natural Comprimido (GNC), ya que no estaba utilizando barbijo ni tapaboca.El violento hecho ocurrió el martes por la noche en la expendedora Axion, ubicada en la esquina de Hernandarias y Avenida Lujan, en la ciudad santafesina de Santo Tomé.El agresor, de 57 años, llegó con su auto para cargar GNC. Sin embargo, el empleado se negó a realizar el trabajo porque el cliente no contaba con las medidas sanitarias correspondientes, en el marco de la pandemia de coronavirus.El hombre, que es un cliente habitual de la estación, empezó a filmar al playero para intentar escracharlo. "Mi compañero le dijo que filmara lo que quisiera, pero sin barbijo no se podía cargar porque es un decreto. Apagó el celular y le dio una piña", relató aKaren, otras de las empleadas.Después del hecho, los playeros y otros clientes evitaron que el atacante escapara. Finalmente, fue demorado por la Policía y será imputado en las próximas horas por lesiones leves dolosas.