Esta semana se entregan informes escolares en lugar de libreta de calificaciones

La Directora Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, Marta Landó, dijo que "ya terminó el trimestre y es muy difícil evaluar a los alumnos", y por eso el Consejo General de Educación aprobó que se brinde un informe conceptual a los padres, entre los días 22 al 26 de junio, es decir entre lunes y viernes de esta semana.



"Se va permitiendo el día a día en cuanto a las maneras y formas, porque no todos tienen la posibilidad de comunicarse vía internet y somos conscientes que no se llega a todos, por eso se tomó una evaluación formativa de cada alumno, paro ver que logros ha tenido y pedirle también a cada alumno una autoevaluación, por lo que él cree, que cosas avanzó o aprendió. Hay muchas situaciones distintas, hay chicos con otros recursos y que necesitan más ayuda y no todos la han tenido al no tener un docente cerca", explicó Landó.



"Entre el 22 y el 26 de junio los docentes enviarán a los papás los informes y cuando llegue el día de la vuelta a clase se revisarán los aprendizajes y la situación individual de cada alumno. Los informes no llevan ni nota ni concepto y se les ha pedido a los docentes que tengan en cuenta la autoevaluación de cada uno y la opinión de los papás. Hay distintas formas, depende de las escuelas, los barrios o zonas rurales. A veces los docentes van a las tranqueras a llevar las tareas y en otras se entregan cuando los papás van a los comedores a retirar la vianda, en estos casos se hará lo mismo con los informes".



"El informe es para todos los niveles, inicial, primario y secundario, también con orientación. Quienes debían materias y se recibieron el año pasado, o sea sexto o séptimo año, están rindiendo por video conferencia para regularizar y cerrar el ciclo 2019. Los que tienen materias previas tendrán otras instancias que se están evaluando", dijo.



Consultada sobre el regreso a clases y cuando cree que podría darse, la titular de la Departamental de Escuelas expresó que "todo está condicionado al tema de salud, porque todos queremos priorizar la salud. Los docentes hacen lo que pueden y hay como un agotamiento por parte de los docentes, de las familias, de los chicos, al principio todo fue distinto, pero ahora ya están cansados, quieren volver a ver a sus compañeros, a sus docentes, es decir hay un agotamiento social también. Tenemos que ser conscientes que hay chicos que se han quedado en el camino, que se han perdido por no haber cursado y hay que recuperarlos, no es igual para todos y esto tenemos que asumirlo. Será muy difícil el regreso con la nueva normalidad y yo creería que se va a comenzar con los más grandes, con los que están en el último año, para después incluir grupos pequeños del resto". (Radio Máxima)