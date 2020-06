Los gigantes del río Paraná reaparecen con el regreso de la pesca en Corrientes

Con el regreso de la pesca deportiva a Corrientes las fotos de grandes ejemplares volvieron a inundar los celulares de los aficionados.En Itá Ibaté, cuna de grandes surubíes, la cuarentena surtió efecto y esta semana, se convirtió en una cancha de pesca espectacular, que por el momento, el aislamiento permite disfrutar solo a los lugareños.Uno de ellos es Gonzalo Megines, responsable de Cabañas Sapito, es uno de los afortunados. "Sacamos cuatro y devolvimos los cuatro", cuenta en el video que lo registra manipulando un enorme surubí."Es impresionante la cantidad que hay. Estuvimos desde la mañana hasta cerca del mediodía y a partir de las 13 aparecían como mojarritas", contó a, confirmando que la cuarentena dio al río y a sus especies, un gran alivio por unos meses. "A mí por suerte me tocó en otra posición económica porque me estaba yendo bien, pero si era el año pasado sí iba a estar complicado", agrega."Agradezco que se incentive la devolución. A veces se habla mal de los guías. Nadie fue santo pero hoy la conciencia de devolver estos animales está bien vista. Acá la mayoría devuelve y pelea para que no haya matanza. Siempre hay uno que otro, pero se va concientizando más con la pesca. Nosotros promovemos la devolución y gracias a que se sepa esto se puede ver el esfuerzo que nosotros hacemos", agregó al finalizar su jornada en el Alto Paraná.