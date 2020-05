Cerró un conocido bar del centro de Concepción del Uruguay

Los dos meses de la cuarentena, más la difícil situación económica que se vive desde hace tiempo, atentan contra los emprendimientos comerciales. Uno de los afectados fue el bar y restó Nativo, situado en cercanías de la plaza San Martín, en pleno centro de Concepción del Uruguay.



Sus propietarios confirmaron que "no volveremos a abrir. Podríamos decir que fue una víctima más de la cuarentena. Pero "una" resulta poco teniendo en cuenta que con el cierre quedaron sin trabajo nuestros empleados", señalaron.



En ese marco, sostuvieron que también "se quedaron sin su lugar quienes nos elegían para venir a pasarla bien, a sentirse bien, gastando su mucha o poco platita, o nada, pero, sin dudas, alimentando y sumando a la energía del lugar, a ésa que muchos la sintieron sin dudas".



Pusieron de relieve que "se perdió un espacio al cual abrazamos y abrazaron artistas. Lo hicieron de ellos y sus familias, lo disfrutaron y disfrutamos, lo sintieron y lo sentimos. De verdad que lo sentimos", a la vez que destacaron la actitud de "proveedores que nos bancaron y bancan a sus clientes. Y no solo en esta situación", expresaron.



"A todos ellos disculpas por no poder sostener Nativo. Gracias gigantes por permitirnos ser. De todo se aprende y, sin dudas Nativo fue y es un libro del cual aprendimos muchísimo, disfrutamos, sentimos, lloramos, reímos, nos emocionamos, nos enojamos, amamos, lo vivimos", completaron.