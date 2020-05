Quema de pastizales en islas: Victoria dice que la actividad está "permitida"

Institucionales Comienza a trabajar un helicóptero hidrante en los incendios de islas

El asesor letrado de la Municipalidad de Victoria, Eduardo Ruda, afirmó que "la quema de pastizales es una actividad permitida e histórica en esa zona" frente a Rosario. Agregó que la denuncia hecha por el intendente rosarino Pablo Javkin por el humo "no sirve" para prevenir o actuar sobre los incendios. Señaló que la salida es un abordaje entre los gobiernos de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, quienes deben solicitar auxilio a Nación.El funcionario municipal dijo que actualmente tienen una delegación de islas "con siete miembros y una lancha, pero no es suficiente" para abordar el extenso territorio. "La Municipalidad no tiene medios ni nada para apagar el fuego. La actividad ganadera es una actividad permitida. La quema, también, es costumbre en esa zona. Está prohibida en el verano", agregó.Por otra parte, Ruda indicó que las quemas se producen en este momento para que luego "salga el verdeo para sacar a los animales a los campos a comer. Ambas provincias deberían hacer una mayor reglamentación de eso"."Cuando ocurren los incendios hay que encontrar un responsable que no es el municipio de Victoria. Hay una tendencia cuando pasa algo frente a Rosario a buscar responsabilidades en este lugar. El municipio es excepcional porque tiene territorio insular, es inédito. Ni siquiera la ley de municipios contempla las facultades de un municipio con territorio insular", expresó Ruda. (Rosario 3)