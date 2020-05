Desde 1884 no se registraba en abril una bajante del Paraná como la de este año

Video: Bajante del río Paraná: Video muestra el "puente de arena" entre las islas

En un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) señala que la histórica bajante actual del río Paraná no tiene correlato contemporáneo y no se registraron valores similares durante abril desde hace más de 130 años.El informe señala que "casi toda la cuenca de aporte al río Paraná Medio registró lluvias inferiores a las normales durante abril. Persiste la marcada situación de estiaje en los cursos que aportan al río Paraná, lo que no permite aliviar la tendencia descendente debida a la disminución de caudal desde las altas cuencas".Y completa: "Más importante aún, considerando sólo el mes de abril, no se encuentra una situación similar en toda la historia registrada de niveles fluviales desde 1884".Se conoció ayer que el Consejo de Administración de la hidroeléctrica Itaipú, ubicada entre Brasil y Paraguay, resolvió abrir compuertas durante doce días para que mejore el nivel del río Paraná y asegurar así las condiciones de navegabilidad.