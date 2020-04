Entrerriana dio negativo de Covid 19 y falleció: Su familia fue hostigada

Familiares de Vanesa Martínez, la mujer de 35 años que falleció el miércoles en Paraná a raíz de un cuadro renal grave tras haber resultado negativa para coronavirus, hicieron público un duro descargo acerca de la situación de hostigamiento que debieron atravesar, luego de que la anunciaran como el primer caso sospechoso de Covid 19 en Bovril."Mediante este simple escrito queremos hacer en acto de reflexión, un llamado a la verdad y dar a conocer las consecuencias que pueden traer dar por cierto información que viralizamos o inventamos, y que solo", escribió Roxana Martínez, hermana de la fallecida.La joven agradeció "a aquellas personas que realmente se preocuparon y están compartiendo el inmenso dolor que sentimos y por la fortaleza de saber y sentir que Vanesa está en nuestros corazones y que mientras la pudimos tener físicamente, nos enseñó que las causas justas hay que afrontarlas". Por ello y "sobre todo en memoria de ella, que ya no se puede defender en este mundo, hacemos frente para contar la verdad sobre su partida", manifestó.Relató que "que la llevó a tener que realizarse diálisis tres veces por semana durante cinco años en el Hospital San Martín y afrontar con mucha entereza tratamientos que no fueron fáciles de sobrellevar"."El día lunes 13 se dializó sin que el personal médico que la asistía notara síntomas de que algo andaba mal. En horas de la tarde noche de ese mismo día sufrió una descompostura, por lo que se la llevó al hospital local para su primera atención y posteriormente fue derivada a Paraná ya que su estado era muy complicado., que el resultado estaría listo en unas pocas horas, que tuviéramos las previsiones del caso y que se debía preservar su identidad, lo cual aceptamos y nos pareció lo más lógico. Esto mismo fue informado a los trabajadores del hospital local que hicieron el traslado. De ahí que la institución local se haya comportado de manera profesional y preservando su identidad, no lo sabemos", expresó."Yadando en su carácter de ingenieros opinólogos en de todo un poco, pero sin saber un carajo,, cosa que está penada por la ley pero que en su notable ignorancia nos dieron las pruebas suficientes para poder denunciarlos", escribió."¿?, ¿por qué sacaron fotos de ella con su hijo en brazos y las viralizaron por grupos de WhatsApp?. ¿Por qué sacaban fotos del frente de nuestra casa paterna para que la gente nos señalara? ¿Por qué les sacaban fotos a los vecinos de nuestra casa paterna agregando frases contra ellos?, ¿por qué postearon tanta mentira? ¿Por qué nos hicieron sentir que no éramos parte de Bovril?", interrogó."Nunca lo sabremos;, son repuestas posibles, que de ser reales, como sociedad estamos muy pero muy mal. Otras preguntas va a tener que investigar la Justicia", señaló."La realidad muestra quepara sobrellevar la partida de Vanesa, una mujer que era amiga, nuera, prima, tía, hija, hermana, esposa y sobre todo, madre", continuó."Pedimos disculpas a la gente que quería despedirse de ella de la manera que debe llevarse a cabo, pero debido a esta pandemia que venimos sufriendo en el mundo, las cosas han cambiado y no se pudo, incluso muchos de nosotros no pudimos hacerlo, lo que hace que se genere un vacío difícil de llenar", explicóPor último, agradeció "de todo corazón nuevamente la fuerza brindada por muchos y solo resta decir que para aquellos que aprovecharon a hacer leña del árbol caído, no queremos sus falsas disculpas, solo dejarles el mensaje de que, y si no lo logramos, por lo menos Bovril ya conoce sus miserias".