En Argentina hay seis casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes

Durante la comunicación del reporte diario brindado por la cartera de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, indicó que hasta este sábado eran 129 las personas que murieron por Covid-19 en el país, "lo que genera una tasa de letalidad entre la relación de los fallecidos y los casos del 4,7 por ciento".



Además, el funcionario nacional precisó que la media de la edad de las personas que mueren en Argentina tras haber contraído el virus se mantiene en 72 años y que hasta este sábado eran 685 las personas que fueron dadas de alta (533 con alta definitiva y 152 con altas transitorias).

"Respecto a los casos confirmados, el 31% se relaciona con viajes, el 36,3% se relaciona con un contacto sospechoso o confirmado y el 17,3% es de transmisión comunitaria", señaló Costa.



A la vez, indicó que la transmisión comunitaria se observa en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Chaco y en ciudades como Santa Fe, Rosario, Rafaela, Bariloche, Catriel, Choele Choel, Cipoletti y Ushuaia.



En tanto, la transmisión en conglomerado, se registra en la capital de Córdoba, en Alta Gracia, Río Cuarto y en la ciudad neuquina de Loncopué.

Por su parte la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó que los valores que se vienen registrando son "alentadores" y "sigue estable la forma de contagio", pero aclaró: "No tenemos que pensar que ya está, que ya ganamos, sino que tenemos que seguir redoblando los esfuerzos".



"Estamos en un momento bisagra porque estamos planificando más excepciones en donde va a haber más personas circulando y tenemos que aportar desde los sectores que van a iniciar las actividades", remarcó.



Y volvió a insistir en que se mantenga un estricto control de los trabajadores y profesionales de la salud que atienden la pandemia y pidió que, ante la presencia de síntomas, "no se subestimen" y que "no concurran al lugar de trabajo y alerten de la situación al sistema sanitario".

Además, Vizzoti comentó que la administración de la cuarentena "tiene que ir acompañada de una estrategia de testeos porque habrá más circulación".



Este viernes se realizaron 2.292 nuevas muestras y desde el inicio del brote van 30.942 pruebas diagnósticas, lo que equivale a 681,9 muestras por millón de habitantes.



