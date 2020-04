Localidad entrerriana dispone uso obligatorio del "barbijo social"

Sebastián Rodríguez, secretario de gobierno municipal de Libertador San Martín

¿Por qué usar barbijo social? La explicación de un especialista

El doctor Haroldo Rojas, jefe de control de infecciones del Sanatorio Adventista del Plata

Recomendaciones

A través del, se dispuso la obligatoriedad del uso del "barbijo social"., integra la estrategia de gestión en el Comité de Emergencia Sanitaria de esa localidad, reafirmó los conceptos de esta medida.. Tendremos la normativa del Concejo Deliberante que acompañe la determinación del COES", puso relevancia, según indicaRodríguez afirmó que "esta obligatoriedad va a alcanzar también a los comerciantes locales., porque al haber mayor circulación de personas, habrá mayor circulación del virus".Finalmente ratificó que, "habrá sanciones pertinentes para quienes no cumplan con estas normativas".(SAP) explicó: "El coronavirus es un virus nuevo y estamos aprendiendo de él permanentemente. En las últimas semanas, nuevos estudios del Sudeste Asiático demostraron una tercera vía de contagio".Si bien la OMS (Organización Mundial de la Salud) considera que hay dos maneras de infectarse con Covid?19: una el contacto con superficies donde está el virus, otra es inhalando la emisión de pequeñas gotas que provoca un estornudo o una tos; cientificos observaron que el virus queda suspendido en el aire más tiempo de lo que se pensaba porque se trasmite sobre todo a través de las gotitas de saliva en el aire, pero también se esparcen en aerosol."Con el descubrimiento de esta tercera vía de contagio se evidenció que no solamente podemos expeler el virus al toser, sino también al hablar. Por eso debemos utilizar barbijos al estar en contacto con otras personas. ¿Por qué? Porque", resalta el médico, según indica Amanecer Entrerriano.En este contexto, "surge el barbijo social. Cada vez que salgo de casa y voy a cualquier lado donde haya gente (supermercados, banco, ferretería, por la calle, etc) de", destaca.Además, dijo, donde estoy hay ventilación natural con ventanas abiertas, estas microgotitas son barridas rápidamente, por lo cualSe recomienda ver los diferentes instructivos para la confección casera de dichos barbijos. EPara quienes están cosiendo barbijos de tela de algodón,que funcione como filtro-barrera más segura.Fuente: Amanecer Entrerriano