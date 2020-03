Equipos de salud vacunarán a domicilio en la zona centro de Paraná

En el marco de la Campaña de Vacunación Antigripal 2020, el Ministerio de Salud, trabaja en la planificación de una estrategia de inmunización casa por casa durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional, a fin de garantizar la cobertura en toda la población.



En tal sentido, a partir del miércoles de 8 a 13, enfermeros de la cartera sanitaria vacunarán domiciliariamente en ocho zonas del centro de Paraná, en tanto que harán lo propio los hospitales San Martín y Materno Infantil San Roque. La premisa fundamental es que la población objetivo, que en muchos casos es la más susceptible ante el Covid 19, acceda a la inmunización respetando la cuarentena. En la oportunidad, las zonas definidas son las siguientes: -Zona 1: Laprida, Córdoba, Laurencena, Bertozzi, Patagonia, Méjico y Canadá.



-Zona 2: Laprida, Patagonia, Cervantes, Boulevard Sarmiento, Urquiza, Patagonia, Ituzaingó, Libertad y Córdoba.



-Zona 3: Córdoba, Garay, Buenos Aires, Ecuador, Victoria y Salta.



-Zona 4:Córdoba, Garay, Buenos Aires, Ecuador, Victoria, Salta y españa.



-Zona 5:Belgrano, España, Libertad e Ituzaingó.



-Zona 6: Salta, Rosario del Tala, Ramirez y Moreno.



-Zona 7: Salta, Belgrano, Rosario del Tala, Ramirez y Gualeguaychú.



-Zona 8: Belgrano, Gualeguaychú, Ramirez, Feliciano y Racedo.



El acceso a la vacuna, además de un derecho, es una obligación. En el contexto actual, desde la dirección General del Primer Nivel de Atención se trabaja con los centros de salud para fortalecer estrategias de comunicación con la población, a fin de garantizar que no se acerquen a vacunarse sin hacer un consulta previa en el establecimiento más cercano a su domicilio. El objetivo principal es evitar la congregación de personas.



Por lo tanto, los vecinos que no se encuentran en las ochos zonas definidas deben comunicarse con el centro más cercano a para conocer cómo se trabaja en materia de inmunización.



Población objetivo y grupos de riesgo



Los grupos de riesgo son los niños entre 6 y 24 meses; las embarazadas y puérperas; personal de Salud; personal esencial (tomadores de decisión del Gobierno, Policía, Gendarmería, Bomberos y Fuerzas Armadas); personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo como enfermedades crónicas (enfermedades respiratorias como asma, fibrosis pulmonar, broncoespasmo, entre otras); cardiopatías (valvuloplastías, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, miocardiopatías); pacientes oncológicos; obesos; diabéticos; y personas mayores de 65 años. Este último grupo debe recibir la vacuna, independientemente de que cuente o no con cobertura social.



Por otro lado, desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) se informó que para esta campaña de vacunación antigripal se dispuso desarrollar la aplicación en forma escalonada: en un primer momento se vacuna a todo el personal de salud, en segunda instancia adultos mayores de 65 años y personas de hasta 64 con factores de riesgo; mientras que luego se inmunizará a niños de 6 meses a 2 años, embarazadas y puérperas.



Las personas que asistan a inmunizarse deben llevar carnet de vacunación y DNI para controlar las vacunas aplicadas y el cumplimiento del esquema.