Coronavirus: Comprarán medio millón de reactivos para distribuir en todo el país

Al mismo tiempo, el Instituto Malbrán ratificó que se han generado las condiciones para triplicar la cantidad de muestras que se analizan actualmente.



Hasta el momento se cuenta con un total de 65.570 determinaciones (reactivos para diagnosticar el coronavirus), indicaron voceros del Malbrán, mientras se espera que todos los laboratorios de la red estén en condiciones de realizar estos análisis a fin de la semana próxima.



Desde la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán destacaron que durante la pandemia H1N1 de 2009 se procesaron hasta 1000 muestras por día y que por coronavirus hoy se analizan "entre 200 y 300 por día, el día tope, 315, por debajo de nuestra capacidad".



"No hay remanente de muestras no analizadas. Se recibe, se analiza y se carga en el sistema nacional de vigilancia sanitaria Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)", precisaron.



El viernes 20 especialistas de los laboratorios recibieron una capacitación en diagnóstico, pautas para manejo de bioseguridad y se los instruyó para que notifiquen los casos positivos y negativos en el SISA, lo que también deben realizar los laboratorios privados.



Asimismo, se actualizó "el estado de situación de las cabinas de seguridad biológica de cada uno de esos laboratorios".



En esta dirección, las autoridades informaron que se adquirieron 25 equipos de PCR de tiempo real utilizados para detectar coronavirus para los laboratorios que lo necesiten y 25 cabinas de seguridad biológica "para todos aquellos que necesitan modificar, reemplazar o habilitar otra cabina en su lugar de origen".



"Ahora vamos a empezar la distribución de los reactivos. Queremos garantizar la confiabilidad de todas las determinaciones (reactivos)", señalaron las fuentes.



La distribución de parte de los primeros 52.500 reactivos comenzará el viernes 27.



La descentralización es progresiva, "de acuerdo a las necesidades epidemiológicas", se indicó.



Hasta hoy las instituciones descentralizadas operativas son INE/ANLIS Mar del Plata, Hospital Garrahan, Hospital El Cruce, Hospital Muñiz, Hospital Posadas, Chaco, Córdoba, Santa Cruz, San Luis y desde mañana, Tierra del Fuego.



Ante un eventual crecimiento del número de individuos a testear que no pueda absorber la primera red, se trabaja en la confección de una base de datos que incluya la infraestructura y recursos humanos de un segundo y tercer anillo de laboratorios que incluya a CONICET y universidades, entre otras instituciones.



De todos modos, desde el Instituto Malbrán aclararon que están "activos" y que los laboratorios descentralizados "pueden mandar lo que quieran; al principio pueden surgir dudas y ANLIS va a estar disponible para lo que algunos de estos laboratorios quiera enviar".



También "se prevé asistencia técnica local" como ya han hecho con hantavirus, agregaron.



El test de diagnóstico indica la presencia del genoma viral en el individuo, y puede llevar entre 3 y 4 horas si el individuo es positivo o negativo o entre 6, 7 horas si se necesitó otra prueba.



Las autoridades afirmaron que se está utilizando el diagnóstico molecular "porque los países que lo implementaron fueron los que mejor les fue".



Las fuentes adelantaron que "la prioridad hoy es el diagnóstico de los casos sospechosos, pero ya el Ministerio de Salud está desarrollando una estrategia con distintos escenarios epidemiológicos", lo que puede implicar utilizar un abordaje con otros reactivos.