No se registran casos de coronavirus en Diamante

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos informaros que en las últimas horas se modificó la definición de caso sospechoso. En ese sentido comprende a cualquier persona que presente síntomas (fiebre acompañada de tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar) y todas aquellas que tengan un historial de viaje fuera del país o hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de esta enfermedad



El doctor Hernán Gómez Darrichón en dialogó con FM Diamante 95.7, informó que "Todavía no está el resultado del único caso sospechoso en Diamante, el "Malbrán" está sobrecargado y aparentemente ahora van a descentralizar, no está el resultado definitivo aun del posible caso en Diamante".



"En la ciudad no hay ningún caso confirmado de coronavirus al día de la fecha", aclaró.



Informe ejecutivo y seguridad en Diamante



Los representantes de la municipalidad de Diamante, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad hablaron con Fm Diamante 95.7 Diamante-E.R. y dieron los partes para informar acerca del estado del coronavirus en la "Ciudad Blanca".



El intendente de la ciudad de Diamante, Juan Carlos Darrichón: "La comisión de emergencia está actuando muy bien hemos sumado a diferentes actores que tienen que ver con la realidad de Diamante, diferentes comercios, la clínica, efectores de salud de la ciudad y de Strobel, todo funcionando muy bien", según publicaron el medio DiamanteFm.



Agregó "estuve en distintas gestiones con el Ministro de Planeamiento, Luis Benedetto y la Ministra de Salud Sonia Velázquez haciendo un proyecto para poder ampliar el Hospital San José y poder contar con dos respiradores para el nosocomio".



Concluye Darrichón, "de a poco la gente está tomando conciencia y se queda en su casa, pero somos conscientes de que se pagaron las tarjetas sociales y eso ha hecho que la gente se mueva, pero la Policía de Entre Ríos está regulando eso, la recomendación es que, si de una casa salen a hacer mandados que salga una sola persona, hay que evitar las familias en la calle".



"Por ultimo mi recomendación y pedido es que Diamante es nuestra casa y depende de nosotros, hay que quedarnos en casa, el virus va a llegar, pero lo vamos a poder controlar entre todos si seguimos al pie de la letra las recomendaciones. Las autoridades restamos trabajando entre todos los bloques políticos de la ciudad. La gente que incumple nos está haciendo mal a todos. Me toca andar en la calle, pero si no tienes que hacerlo, quédate en tu casa", concluía el Intendente de la ciudad de Diamante, Juan Carlos Darrichón para diamantefm.com.ar.



A su vez el Comisario Inspector Villamonte Maximiano ? Sub Jefe Departamental Diamante aseguró: "Estamos desde el minuto cero en la calle con el objetivo de concientizar y a medida que pasan las horas vamos metiendo un poco más de presión en el accionar y números de efectivo para que la gente tome conciencia de una vez por todas.



"se complica un poco en los horarios de apertura de comercio donde la gente sale a provisionarse, pero en los días que han transcurrido va todo muy bien, solo 3 detenidos el sábado por la noche por no cumplir la cuarentena, esto es un día a día y hay que tomar conciencia. Este es un problema de todos. Veremos cómo sigue evolucionando". Declaró Villamonte a FM DIAMANTE y destaca también que "Hay gente en los barrios que toma al accionar policial como una molestia, espero que lo terminen entendiendo y a los que se los detenga va a tener que actuar la justicia".



En declaración a los medios, Villamonte destaca que "Asimismo se advierte que a partir de las 20,00 horas nadie podrá circular por la ciudad, infligiendo lo dispuesto y el cumplimiento de la cuarentena, en caso de estar enfermo lo aconsejable es pedir que el médico o el hospital vengan a su domicilio y efectúen el traslado al Hospital por medio de ambulancias, en caso de ser necesario".



Llamadas al 101 ? Whatsapp al 3434699910



Prefecto de la Ciudad de Diamante Gabriel Vilche



El prefecto nos recalcaba "Estamos trabajando acorde al Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la cuarentena nacional el cual determina la emergencia sanitaria, en ese marco se están realizando patrullajes terrestres, pedestres y fluviales.



Vilche remarcó que "en principio se está trabajando en la disuasión de las personas y que si no acatan la orden serán detenidos así que abocados a ese tema y trabajando mucho en que la gente no salga del aislamiento, y si lo hace que pueda justificar su permanencia en el lugar".