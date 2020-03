Los tres tipos de aislamientos por el coronavirus: De qué se trata cada uno

Con 9 provincias con casos de coronavirus reportados y 74 infectados en el país, sumado a las recomendaciones de los especialistas que aconsejan quedarse en casa para evitar que el virus se mueva, se realiza un repaso de las medidas que el Gobierno puso en marcha para contener el alcance de la enfermedad.A continuación una lista con los tres lineamientos que desde el ministerio de Salud, sugieren para cumplir con un aislamiento adecuado:Todos y cada uno de los ciudadanos pueden minimizar el impacto del virus. Es voluntario. De esta manera se protege al otro y nos protegemos. Minimizar la concurrencia a lugares públicos: clubes, bares, gimnasios, casinos, bingos, centros comerciales y otros.Esto no implica dejar de hacer actividades esenciales pero con los recaudos necesarios."Todos podemos generar acciones concretas para minimizar el contacto con el virus. Si en cambio lo tenemos y lo estamos incubando sin síntomas, evitar el contagio. Para esto es necesario minimizar el contacto social", remarcó la secretaria.En está dirigido a personas que vienen de zonas de riesgo o áreas de transmisión. El aislamiento es para minimizar la transmisión en una posible etapa de incubación del virus. Estas personas tienen que estar en sus domicilios.Los contactos de esas personas no tienen por qué suspender sus actividades, pero sí es necesario tomar las medidas necesarias de prevención: como el lavado constante de manos, mantener una distancia prudencia."Esas personas deben permanecer en su domicilio, pero sus contactos no necesitan estar aisladas", explicó Carla Vizzotti, la secretaria de Acceso a la Salud.Este se aplica ante un caso confirmado, sospechoso, con el contacto estrecho con un caso de los previamente detallados. Esos aislamientos tienen que ser estrictos y deben estar controlados por médicos.En estos casos concretos hay una alta probabilidad de portación del virus y el objetivo es evitar la propagación.Este aislamiento suele ser hospitalario o con fuerte seguimiento de las autoridades sanitarias.Cuándo es un caso sospechoso, de investigación o confirmadoEs la persona que tiene síntomas de infección respiratoria (criterios clínicos), como tos, dolor de garganta, fiebre. Recibe atención médica, pero no se sabe si cumple criterios epidemiológicos.En este grupo entran tanto las personas que estuvieron en lugares donde hay transmisión comunitaria, como aquellos que estuvieronen contacto con un caso confirmado.La persona con síntomas que cumple algún criterio epidemiológico y clínico y se debe confirmar (o descartar) la presencia del coronavirus en su organismo.A quien el médico le haya diagnosticado la infección.Fuente: (ElCronista).-