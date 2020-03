Enersa no realizará cortes ni suspensiones de suministro hasta el 31 de marzo

Ante las noticias de público conocimiento con respecto a la pandemia del coronavirus, la distribuidora de energía estatal adoptó una serie de medidas "que garantiza la normal prestación del suministro eléctrico y ofrece todas las facilidades para que los usuarios puedan comunicarse con la empresa desde sus hogares sin que su salud se vea afectada".En este sentido, Enersa dispuso:- No realizar cortes ni suspensiones de suministro hasta el 31 de marzo del corriente año inclusive.- Para que el usuario no tenga la necesidad de concurrir a Enersa, éste podrá:a) Gestionar su trámite a través del SATI (Servicio de Atención Telefónica Integral 0800 777 0080) y entregar la documentación necesaria (en caso de requerírsela) a personal habilitado, quien la retirará de su domicilio previo acuerdo de día, hora y lugar de visita sin que este trámite implique ningún desembolso de dinero.b) Gestionar su trámite a través del SATI y luego enviar la documentación necesaria por email a la siguiente dirección de correo: tramitescomerciales@enersa.com.ar . El usuario recibirá una respuesta por parte de Enersa validando o no la documentación y continuará la comunicación a través de dicho canal.c) Consultar en la página web www.enersa.com.ar las bocas de cobro alternativas listadas en la opción: Servicios / Formas y Lugares de Pagod) Realizar todo tipo de consultas a través de las redes sociales de Enersa en Facebook y Twitter: EnersaArg"Ante esta emergencia sanitaria que nos afecta a todos y que requiere de nuestro compromiso, apelamos a la comprensión de los ciudadanos tal como lo viene sosteniendo el Gobierno Nacional y Provincial. Por ello, quédense en sus casas en la medida de lo posible y eviten las aglomeraciones de personas. El suministro eléctrico está garantizado y todas las facilidades están dadas para no concurrir a las oficinas comerciales. Es una manera de protegerse usted, de proteger a sus seres queridos y a la comunidad entrerriana", indicaron finalmente.