"En los últimos cuatro años, aumentaron los casos positivos de sífilis"

Que es la sífilis

, confirmó ael director provincial de Epidemiología, Diego Garcilazo., advirtió al respecto."Reforzar estas medidas de prevención se hace fundamental, sobre todo en los servicios de atención primaria y consultorios médicos; el volver al insistir en el uso de profilácticos", instó.De acuerdo a lo que explicó Garcilazo, "junto con dengue, sarampión y otras enfermedades transmisibles,Al consultarle al funcionario por la cantidad de casos en la provincia, este comentó que "los números de casos son complejos por lo que tiene que ver con la notificación"."Evaluamos la positividad de los resultados que se realizan en el laboratorio de Epidemiología, y de una gran cantidad de estudios para sífilis,", reveló Garcilazo."Aumenta la cantidad de casos positivos que se estudian, lo que no implica que haya una mayor incidencia, pero si es un dato indirecto respecto a que está aumentando la cantidad de casos", remarcó.La sífilis es una infección bacteriana, una enfermedad de transmisión sexual (ETS) muy común que se propaga a través del sexo vaginal, anal y oral.La sífilis provoca llagas en el área genital (llamadas chancros). Por lo general, estas llagas no son dolorosas, pero pueden propagar la infección fácilmente a otras personas. Puedes contagiarte de sífilis al entrar en contacto con las llagas. Muchas personas con sífilis no se dan cuenta de las llagas y se sienten bien, de modo que es posible que no sepan que tienen la infección.La sífilis puede infectar la vagina, el ano, el pene o el escroto y, en ocasiones, los labios y la boca. La enfermedad se previene a través del uso de preservativos, o barreras de látex bucales durante cada relación sexual.La sífilis puede curarse de forma sencilla con medicamentos si se trata tempranamente. Pero sin tratamiento, puede conllevar problemas realmente graves y permanentes como daño cerebral, parálisis y ceguera.