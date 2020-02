"Me preocupan más los casos de sífilis que el coronavirus", aseguró infectóloga

Mientras aumentan los casos de coronavirus en varios países del mundo, la jefa del servicio de Infectología Hospital San Martín, Adriana Bevacqua, anteencomendó a la población, "no asustarse", ya que según comentó:"No hay que hacer nada", señaló la especialista e instó aestimó la infectóloga. Y en ese sentido recomendó"La persona con coronavirus manifiesta los síntomas similares a los de una gripe: dolor muscular, de garganta, tos seca y puede tener o no fiebre", señaló.Bevacqua hizo especial hincapié en "el lavado de manos con agua y jabón, y ante un resfrío, cuando se estornuda, cubrirse con el brazo a la altura el codo, y no con la mano"."Si bien la tasa de mortalidad es muy baja, los que fallecieron son personas de más de 60 años o con alguna alteración patológica previa, o jóvenes con cáncer", agregó al respecto.. "Quienes son anti-vacunas están poniendo en riesgo a todos los que se lo rodean, así que, que se dejen de macanear con esa pavada", sentenció.En la oportunidad, la infectóloga instó a ""Me preocupan más el dengue, el sarampión y, aseguró Bevacqua."La sífilis se cura, pero así como se contagian sífilis, pueden contraer VIH, Hepatitis B o C., advirtió.