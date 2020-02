Se suspendió la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía de Colón

Luego de ocho exitosas noches desarrolladas en el parque Quirós de Colón, este domingo estaba previsto que se lleve a cabo la última noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Tras el show de Luciano Pereyra este sábado, el evento culminaría con la presentación de los Auténticos Decadentes y otros grupos musicales.Pero sobre la tarde/noche de este domingo, una fuerte tormenta obligó a suspender la fiesta.estuvo recorriendo el predio en vivo y desde allí informó que no se podría realizar la última jornada como estaba previsto.Para quienes hayan comprado entradas en las boleterías del predio en este domingo, "podrán pasar por la misma boletería para la devolución del importe abonado. En caso de las entradas compradas por 1000 Tickets o en boleterías en días anteriores, se dará a conocer en los próximos días la política de devolución de entradas anticipadas y plateas", señalaron desde la organización.En cuanto al sorteo del auto, aseguraron que "se informará oportunamente fecha y lugar del mismo".El intendente José Luis Walser, explicó aque "tuvimos que suspender por cuestiones climáticas y trabajamos en la posibilidad de reprogramar, hay que hablar con los artistas. Para la fiesta no es positivo pero queremos quedarnos con todo lo bueno que dejaron las otras noches. Para nuestra gestión es la primera fiesta, pudimos organizarla en 60 días e hicimos muchas innovaciones con lo que pedía el artesano"."La fiesta tiene la muestra de artesanías más importante del país. Están los maestros artesanos más destacados del país y la variedad de oficios más amplia se ve. Se revaloriza el rol del artesano. Por primera vez hicimos la Peña del Artesano, con expresiones de las distintas provincias. Concretamos la primera Marcha de los Bombos. Mostramos el proceso que hace el artesano con artesanías en vivo", dijo.Asimismo, remarcó que "si no podemos reprogramar el show vamos a devolver las entradas".