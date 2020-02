"Nosotros les pagamos el sueldo": duro cruce entre rugbiers y guardiacárceles

Los diez detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa habrían mantenido un altercado con los trabajadores del penal de Dolores.



"Vos trabajás para mí, yo te pago el sueldo. Hacé lo que yo te digo porque sos mi empleado. Nos tienen como negros de m... en este lugar, no nos respetan, no nos dan los derechos que tenemos. Nos tratan como ratas y nos quieren matar", habría manifestado uno de los jóvenes.



Según lo revelado en el programa "Nosotros a la mañana" (El Trece), desde el penal de Dolores expusieron: "Ya les dieron una ducha a estos pibes porque tienen visitas. Cuando salieron les pusieron una manta para que los otros reclusos no los vean, así que están con un trato VIP. Como si estuvieran en sus casas".



Ayer, Fabián Amendola, uno de los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa aseguró que pedirán que se sume el agravante de "homicidio por placer" a la acusación que pesa contra los diez rugbiers detenidos por el crimen si se confirma en la causa que alguno de ellos grabó un video del ataque.



Los jóvenes fueron imputados por la fiscalía por el delito de "homicidio premeditatado por el concurso de dos o más personas".



Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19 ) fueron acusados como coautores por la fiscal Verónica Zamboni, mientras que Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Juan Pedro Guarino (19), Enzo Comelli (19), Blas Cinalli (18) y Ayrton Viollaz (20) son considerados "partícipes necesarios".



Por su parte, el remero Pablo Ventura (21), detenido en Zárate como partícipe del homicidio y liberado cuatro días después por falta de pruebas, ya fue sobreseído por orden del juez de Garantías David Mancinelli, por lo que quedó desvinculado de la causa.



