Alerta por tormentas en 13 provincias: Por el momento, no llegarían a Entre Ríos

Alertas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta madrugada una serie de alertas que abarcan a importantes zonas del país pero, por el momento, no incluyen a Entre Ríos.Un frente de muy poco movimiento interactúa con una masa de aire de origen tropical que domina el norte y centro del país. Temperaturas elevadas con gran contenido de humedad se combinan para dejar una elevada sensación térmica.En nuestra provincia se aguarda un día caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado y alguna inestabilidad que podría llegar a dar lugar a tormentas aisladas. La máxima estaría, dependiendo la zona, entre 32 y 34 grados.Abarca: "Este de Catamarca, Chaco, Norte de Córdoba, Oeste de Corrientes, Formosa, Este de Jujuy, Centro y este de Salta, Norte y centro de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán".Se anuncia que "lluvias y tormentas de variada intensidad afectan parcialmente el área de cobertura. Se espera que algunas puedan ser fuertes o severas estando acompañadas de importante actividad eléctrica, intensas ráfagas, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. No se descartan mejoramientos temporarios durante el día, con tendencia a generalizarse nuevamente las tormentas en la tarde-noche. Se determina el cese de alerta para el este de Corrientes".Abarca: Sur y centro de la provincia de Buenos Aires, Sur de La Pampa, Norte de Río NegroEl informe indica que "el área de cobertura es parcialmente afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad siendo algunas localmente fuertes, acompañadas de fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. No se descartan mejoramientos temporarios durante el día, tendiendo a desarrollarse nuevamente tormentas fuertes a partir de la tarde-noche".Abarca: Centro y oeste de Chubut, Centro y oeste de Río Negro, Norte de Santa CruzSe prevé que "hasta por lo menos la mañana del viernes 7 se registren lluvias y chaparrones en toda el área de cobertura, con ocasionales tormentas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm en todo el período, principalmente en el oeste de Chubut".