Crimen en Villa Gesell: "Era el amor de mi vida, lo mataron", dijo su novia

Luego de despedir este lunes al mediodía los restos de Fernando Báez Sosa, Julieta, su novia, dio una entrevista a eltrece en la que pidió que la Justicia caiga con todo su peso sobre los rugbiers que lo mataron a golpes en Villa Gesell. Además, describió a su pareja como una persona "amorosa y solidaria", y afirmó que tanto ella como sus allegados no descansarán hasta que los responsables paguen por el crimen que cometieron.Luego, pidió que continúe la difusión mediática del hecho, ya que teme que el poder económico de las familias de los involucrados pueda eximirlos de la condena que merecen. En este sentido, sostuvo: "Necesitamos que compartan lo que pasó, porque me enteré de que toda esta gente tiene plata y van a hacer lo imposible para que salgan"."Yo qué hago ahora, con quién ando en bici, con quién meriendo en el patio y voy a comer. Nunca más lo voy a poder abrazar ni darle un beso. Ni siquiera pude acompañarlo en el hospital ni darle la mano", continuó Julieta en medio de un llanto desgarrador.Horas antes de la entrevista, los medios presentes en la inhumación de los restos de Fernando en el cementerio de la Chacarita registraron la llegada de Julieta con una caja roja junto a la que se la vio en todo momento. "Ahí llevaba su campera favorita, la cual me había dado la tarde antes de ir al boliche", contó.Con respecto a la relación que habían construido, relató que se conocían desde 2018, pero que su noviazgo había comenzado el año pasado. Además, dijo que acababan de cumplir 10 meses y que esperaban celebrarlos en la playa."Yo había ido a Gesell con mis amigas y él con los suyos. Yo estaba con él en el boliche. Nos íbamos a ir juntos, pero nunca volvió a buscarme. Antes lo mataron a golpes antes", agregó.Más tarde, Julieta ahondó sobre la personalidad de Fernando. "Tenía 18 años y no se merecía esto. Era la mejor persona que conocí y que voy a conocer en toda mi vida. Era lo mejor que yo tenía", aseguró y subrayó: "Era amoroso y solidario". Por ese motivo, dijo que no estaba en su naturaleza buscar pelea, sino que solo quiso separar a sus amigos al ver que los golpeaban.Por último, la entrevista cerró con un nuevo pedido de Justicia por parte de la joven. "No me interesa la plata que tengan, tienen que pagar. Yo, mi familia y sus amigos nos vamos a ocupar de que así sea. Espero que la Justicia sea dura", concluyó.