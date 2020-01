El hermano de uno de los rugbiers detenidos salió a defenderlo

Policiales Se negaron a declarar los rugbiers detenidos por crimen de joven en Villa Gesell

Habló Tobías Viollaz, hermano de uno de los detenidos por el crimen de Fernando: "Capaz que le pegaron y no se dieron cuenta que lo habían matado" https://t.co/t92BQ4ItxF pic.twitter.com/XjBXJPUqTH — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 20 de enero de 2020

El hermano de uno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa (19), el joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en la ciudad de Villa Gesell,Se trata de Tobías Viollaz, hermano de Ayrton Viollaz (20), quien aseguró en declaraciones al canal de noticias TN que su hermano "no es de irse a las manos con nadie", aunque admitió que es uno de los jóvenes que se observan en el video de las cámaras de seguridad que captaron el ataque que sufrió Báez Sosa., dijo el joven, quien agregó que le mandan mensajes acusando a su hermano como "asesino" pero no lo es."Me mandan mensajes con el video todo el tiempo, tratando a mi hermano como un asesino, y nada que ver eso, porque se ve que no le pega a ninguno", explicó el joven, tras lo cual agregó que nunca vio que su hermano y sus amigos se "hayan agarrado a trompadas".