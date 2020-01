Comerciantes reclaman por el pago de la tarjeta alimentaria

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, comerciantes reclaman que aún no han recibido la primera acreditación de la Tarjeta Alimentaria Social. Según informaron en un principio se les había dicho que "iban a demorar 18 días hábiles y aun no hay novedades. Sin embargo, ya está lista la segunda tanda de habilitación de beneficiarios de esta tarjeta".En diálogo con ElonceTV, Laura Kobrinsky integrante del Centro de Autoservicios Y Supermercados de Concordia (CASCO) informó: "La tarjeta alimentaria funciona como una tarjeta de crédito y son 18 días hábiles para su acreditación, con lo cual estamos hablando casi de 30 días corridos". A su vez agregó "hemos recibido la segunda tanda de habilitación de beneficiarios pero todavía no obtuvimos la acreditación de la primera".Teniendo en cuenta a los pequeños y medianos comerciantes, Kobrinsky explicó: "A veces recibir la segunda tanda de beneficiarios sin contar con la primera acreditación, genera faltantes en algunos productos y hace que se dificulte la metodología de la tarjeta". En este sentido, mencionó que este tema se iba a tratar en la próxima reunión directiva de CASCO para encontrar una solución para los comerciantes.