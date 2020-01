El club de los rugbiers detenidos por el crimen de Villa Gesell repudió el hecho

La subcomisión de rugby del club Náutico Arsenal Zárate, en el que jugaban los once jóvenes detenidos por el asesinato de un muchacho en la puerta de un boliche de Villa Gesell, lamentó lo ocurrido y aseguró que los responsables "serán suspendidos" de la actividad deportiva de la entidad.



En un comunicado, los responsables del deporte de la ovalada de la institución norteña lamentaron "lo acontecido" y repudiaron "enérgica y contundentemente cualquier hecho de violencia.



"Nos solidarizamos con los amigos y familiares de Fernando por su lamentable pérdida. Lo que aparentemente ha sucedido, son hechos totalmente ajenos al club y a nuestro deporte, no es lo que pregonamos y fomentamos todos los días con nuestros jugadores", se indicó en el texto, en relación con el hecho que terminó con once deportistas de la entidad detenidos.



Finalmente, se indicó que "si bien son de público conocimiento las noticias llegadas desde Villa Gesell, por el escaso tiempo transcurrido, no se pueden determinar las responsabilidades sobre el hecho".



"De existir algún tipo de vínculo por parte de personas ligadas al club, serán suspendidos de la actividad hasta tanto se determine su grado de participación", finalizó el comunicado.