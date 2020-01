Evaluarán el uso de casco y chaleco tras la muerte de jinete en Jesús María

Sociedad Jinete murió aplastado por un caballo en el festival de Jesús María

La presidenta de la comisión del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Marcela Durán, consideró que se debe "actuar más rápidamente y resguardar" a los competidores para que no sucedan hechos como el que le causó la muerte a un jinete cordobés de 40 años en las últimas horas, tras ser aplastado por su caballo al caerse de la monta y sufrir traumatismos en varias partes de su cuerpo.Durán lamentó lo ocurrido con Norberto Eric Cossutta, quien fue aplastado por un caballo mientras participaba de la jineteada, y dijo: "Es un hecho lamentable. Estamos muy consternados y tristes. Tenemos que estar con la fortaleza para poder sostener a la familia y sostener el festival que nos llevó todo el año poder construir".Además, aseguró: "Seguramente, este hecho va a hacer que tomemos más en cuenta la seguridad y empezamos a actuar más rápidamente para resguardar al jinete y conservar nuestra cultura", para lo que propuso como alternativa "el uso de casco y de chaleco, que ayudaría a resguardar y cuidar más a los jinetes".El jinete murió este martes a la madrugada luego de ser aplastado por su caballo al caerse de la monta y sufrir traumatismos en varias partes de su cuerpo mientras participaba del campeonato de doma en la cuarta noche del festival.El accidente ocurrió a las 21.45 del lunes en el campo de jineteada, cuando Cossutta, en representación de la delegación de Catamarca, donde residía, realizaba su destreza en el marco del Campeonato Nacional e Internacional de Jineteada y fue aplastado por su caballo al caerse, ambos, en el campo de la doma.El texto precisó que Cossutta murió a consecuencia de un politraumatismo toraco-abdomino-pélvico con múltiples fracturas severas e indicó que sufrió hemorragias masivas internas.El jinete fue operado de urgencia y se le realizaron varias transfusiones de sangre y plasma para revertir el cuadro de hipotensión severa, pero, luego de la cirugía, presentó un "paro cardiorrespiratorio irreversible, no respondiendo a las maniobras de resucitación y produciéndose el deceso", indicó el comunicado.El fiscal Ronan Sobejano, a cargo de la investigación por la muerte del jinete, dijo este martes a la mañana que la causa fue caratulada como "muerte accidental" y aseguró que no está en sus planes suspender la competencia de doma, al sostener que, en principio, podría tratarse de un "accidente" propio del riesgo que representa la competencia.No obstante, el funcionario judicial remarcó que se inició la investigación para determinar eventuales responsabilidades penales de tipo culposa, negligencia o imprudencia, y añadió que, desde la Fiscalía, se viene trabajando con las autoridades del festival para tratar de minimizar los riesgos en la doma.El último accidente fatal había ocurrido en la noche del 13 de enero de 2010, cuando el misionero Alfredo Espíndola falleció en similares circunstancias que Cossutta.