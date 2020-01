Se registraron dos casos de murciélagos con rabia en Santa Fe

Tras el hallazgo de dos especímenes con rabia, Mariana Maglianese, Directora del Programa de Vectores del Ministerio de Salud de Santa Fe brindó algunas recomendaciones para prevenir el contagio a mascotas y humanos.El Ministerio de Salud recordó a los vecinos que ante la presencia de murciélagos hay que proceder a su correcta manipulación, ya que cumplen una importante función reguladora de la población de insectos. En segundo lugar, se recomienda mantener el calendario de vacunación de las mascotas al día, para prevenir el contagio.Así lo ratificó la Directora Provincial del Programa de Control de Vectores, Mariana Maglianese. En diálogo con El Litoral , la funcionaria explicó que "un murciélago que puede llegar a estar rabioso cae al piso, entonces la manipulación de la mascota y este murciélago, siempre mediando la mordedura del murciélago, que es como se transmite la rabia, se puede estar en cierto riesgo".Tras ello explicó que "fundamentalmente es importante saber que no es que todo murciélago que esté volando tiene rabia, tener en cuenta que hay un porcentaje por debajo del uno por ciento de los murciélagos que caen al piso que cuando se los analizan pueden llegar a tener rabia...cada cuántos que caen al piso cuántos están volando en el cielo, que no están enfermos"."Lo primero que tenemos que hacer es la prevención que pasa esencialmente por no tocar ningún murciélago que uno encuentre en el piso", insistió Maglianese. "Si yo veo que está el murciélago muerto o agonizando puedo colocar una cajita por arriba, usar un cartón, meterlo en un recipiente cerrado, traerlo al programa de Vectores (en la Dirección de Zoonosis, Bv. Gálvez 1563 Primer Piso) para que después se mande a analizar para ver si está enfermo de rabia", aclaró.Sin embargo, recordó que en el caso de que al animal se vea "lúcido", lo conveniente es dejarlo en un lugar algo, "como el tronco de un árbol o una casilla de gas, que permita que pueda volar". "Lo que no tengo que hacer es tocarlo", recalcó.