Qué hacer con los billetes de 5 pesos una vez que salgan de circulación

y quedarán en su lugar las monedas con la misma denominación. Los usuarios deberían hacer el trueque correspondiente en cualquier banco antes de esa fecha, pero para los más audaces existe la opción deAsí comoen sitios de e-commerce (aunque han habido ofertas de hasta $480), las notas con la efigie de San Martín podrían salir al mercado en el corto plazo. Su valor, sin embargo, todavía no está fijado.. Lo que pasa es que el valor del billete fundamentalmente depende de su estado. Si tomás uno actual usado de $5 que está gastado, no tiene ningún valor. Hoy vale $5 hasta febrero que se va a dar de baja. Después cero", explicó aAndrés, de la Filatelia y Numismática Marle.Mientras esté en mal estado el billete no tendrá valor una vez fuera de circulación, pero, agregó el especialista.En esa categoría entran los que están como "sin circulación" ("Uncirculated coin"), los finos (F, apenas doblados, sin manchas) o extremadamente finos (EF, que tienen un doblez en el centro, como si nunca hubieran salido de la billetera).que se edita periódicamente y que se consigue en tiendas especializadas. O recurrir a la web, donde los precios dependen más del albedrío del vendedor que del verdadero valor histórico del dinero, lo que da pie a que alguien pida $480 por una nota con la cara de Mitre."Habría que ver si realmente se justifica que pidan eso. Por ahí es un billete que vale $10 y están pidiendo una cifra que es una locura por algo que todo el mundo tiene., y entonces sí puede ser que valga ese dinero o más. Hay que ver puntualmente qué es", convino Andrés.El tercer destino de los billetes de $5 a partir de febrero, si el cambio en el banco y la casa de numismática no son opciones, es mantenerlos a resguardo como un recuerdo de una época que se terminó, o quizás dárselos a la generación siguiente para sus juegos infantiles.