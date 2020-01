Faltantes de vacunas: aseguran que "en enero se restablecerá el stock"

Fiebre amarilla

Sarampión

Meningitis

Alacrán

Diego Garcilazo, dialogó con Enonce Tv sobre la faltante de las vacunas contra la fiebre amarilla, "tiene que ver con la época del año, ya que hay mucha demanda. Hoy en día, los dos hospitales de la ciudad están sin stock, pero nos estarían reponiendo las vacunas los días 9 y 10 de enero en toda la provincia. En el interior de Entre Ríos todavía hay stock.""Es importante tener en cuenta a la fiebre amarilla como enfermedad, sobre todo si se viaja a Brasil. Hay que saber que se transmite por mosquito, el mismo que transmite el dengue, la chikungunya, el sika. A diferencia del dengue, si existe una vacuna, que no es obligatoria para viajar, pero si recomendamos que se la coloquen, es una sola vez en la vida que se aplica. Lo único que hay que tener en cuenta con la vacuna es que hay algunas contraindicaciones, no es apta para todas las personas, por eso es importante consultar en un centro de salud", dijo Garcilazo.En la charla también aconsejó sobre la epidemia del sarampión, "hoy en día hay una mayor circulación de lo que es esta enfermedad, principalmente en Brasil, Venezuela y Estados Unidos. Hay una vacuna que previene la enfermedad y está dentro calendario obligatorio. En general los chicos de entre uno y cinco años, tienen que tener una dosis, los mayores a cinco deben tener dos. En cuanto a los adultos también tienen que tener dos dosis. Lo que hay que hacer es controlar el carnet, se pueden acercar a un vacunatorios y ahí se les informa si necesitan alguna dosis extra.""Hacía seis o siete meses que no había stock de la vacunación, sobre todo lo que era Menveo. El Ministerio de Salud de la Nación, ya nos informó sobre una distribución, también durante la semana que viene. Durante enero ya se normalizaría la distribución no solo de Menveo, sino también de Menactra, que es otra vacuna contra la meningitis", anunció Garcilazo. Y agregó "gracias a la ley 27.541 se va a eximir a las vacunas del impuesto aduanero y por ese motivo el ingreso va a ser más ágil. Esperamos para este mes poder reestablecer el stock de las dosis".Para finalizar, advirtió: "los accidentes por alacranes son un problema en la ciudad de Paraná, El alacranismo, es un problema que tiene sobre todo la población pediátrica, que puede llegar a ser letal. Hay un anti-veneno que se puede aplicar sobre todo durante la primera hora de la picadura para casos graves, pero se requiere estar en un hospital para la aplicación. Por esto es importante sobre todo en los niños, si hay alguna picadura consultar rápido con una guardia, porque esa si es una emergencia a consultar".