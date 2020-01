Habló víctima de ataque sexual en Rosario: "Estoy casi segura que me drogaron"

Sociedad Difunden el video del ataque sexual a una mujer para identificar al agresor

Gimena C., la mujer que fue víctima de un brutal ataque sexual en Rosario y que difundió el video en las redes para que se pueda identificar a su agresor, dijo que la decisión de exhibir esas imágenes se tomó "para evitar que esta persona le haga daño a otra mujer".Más adelante, en la entrevista la joven señaló: "Estoy casi segura de que me drogaron. Hay un video en el que salgo del bar y estoy bien".Ella narró también su experiencia con sus daños físicos tras el ataque: "Permanecí internada durante cuatro días. Me hicieron el diagnóstico certero de lo que tenía, una fractura de tabique nasal que me costó una cirugía". Y agregó: "Luego estuve con un cuadro de vértigo muy importante, estuve casi tres meses con muchísimos síntomas, imposibilitada físicamente para cualquier tipo de actividad sola. De la parte física mejoré, pero ahora lo que queda es emocional".La mujer contó que se encuentra bajo tratamiento psicológico, y que volvió a trabajar. Sin embargo, agregó: "A las dos semanas no lo pude sostener más. Sé que esto lo voy a superar, pero hoy por hoy no puedo ni salir del departamento".En la entrevista, cuando le consultaron sobre la decisión de difundir las imágenes en las que se observa crudamente la agresión bestial que sufre, la joven señaló: "La idea me afectó a mí y a mi familia", pero "es una decisión que tomamos para que se encuentre a esta persona, para evitar que le haga daño a otra mujer. Eso es lo que más nos importa".Luego, la mujer contó que fue su hermana Julieta la que consiguió las imágenes, que fue a pedir el video al edificio frente al cual Gimena sufrió el ataque. "Toda la información que tiene la fiscal fue recolectada por la familia y desde eso pasaron tres meses hasta hoy y no tuvimos ninguna novedad ni nada de parte de ellos, más que esta propuesta de difundir que a nosotros nos pareció correcto", agregó la hermana de la víctima.Gimena, que es médica y se desempeña en la municipalidad -aunque ahora está de licencia-, contó que jamás había visto a su agresor. "Creo que ahora lo reconocería porque vi el video o las fotos pero no lo conozco, jamás en mi vida lo había visto", dijo.Finalmente, agradeció a la persona que la socorrió cuando estaba tendida en la vía pública: "A mí me encuentra un señor que es el que me salva la vida, al cual le voy a estar eternamente agradecida tanto yo como mi familia. Él es el que llama al sistema de emergencias".Luego, la joven manifestó una queja por la atención recibida en el primer centro sanitario al que la trasladaron: "Estuve ahí varias horas, no se me realizó un examen toxicológico y se desestimó la posibilidad de un abuso. Dijeron que yo había ingresado con un coma alcohólico, que no fue lo que pasó".Finalmente, la mujer instó a que cualquiera que pueda reconocer a su agresor se comunique con el 911 o a cualquier centro territorial de denuncia.