Hubo 19 heridos por ataque de palometas en la Costanera Este de Santa Fe

Hasta este sábado al mediodía, se habían registrado 19 ataques de palometas en la Costanera Este de la ciudad de Santa Fe. Los episodios de mordeduras, que comenzaron a relevarse el viernes, con doce víctimas (más siete este sábado) obligaron a que los guardavidas coloquen bandera roja en esa playa, impidiendo el ingreso de personas al agua.Cabe recordar que todas las playas de la ciudad, entre ellas la zona de Espigones y Costa Este, solo fueron habilitado como solárium. Esto se debe a que los últimos análisis de agua determinaron la presencia elevada de microorganismos.A pesar de la advertencia municipal, muchos de los santafesinos que concurren a la zona optan por meterse al agua para aliviar el intenso calor de los últimos días. Incluso, se optó por poner un boyado para limitar el espacio de ingreso al agua y evitar que las embarcaciones lleguen a la costa.Son justamente las altas temperaturas, como supo ocurrir en otros años, una de las causales por los cuales estos peces carnívoros aparecen en la costa y atacan principalmente en las manos y pies. A eso se le suma la bajante del río que también juega un papel preponderante.El delegado del Sugara (sindicato de Guardavidas), Diego Palomeque, precisó aque en la zona se "tomaron las medidas al respecto. Se puso bandera roja, que prohíbe el ingreso al agua y se alertó a todos los bañistas a que no se metan"."Estamos haciendo hincapié en poder decirle a los adultos, que son los que tienen que hacernos caso porque los chicos copian las actitudes de los adultos. No es lo mismo el ataque de una palometa a un adulto que a un niño", destacó.Del operativo verano, se desempeñan un total de 92 guardavidas. El referente del sindicato insistió en que los adultos respeten y acaten las órdenes para que los chicos copien y no se metan al agua. "Necesitamos la colaboración de la gente, que nos hagan caso porque las recomendaciones son por algo. Son para que los adultos no tengan problemas y para cuidar a los más chicos", definió.