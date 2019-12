Ejemplo de esfuerzo y superación: Joven fue abanderado y sus padres, escoltas

Un joven de Misiones decidió retomar sus estudios a los 18 años, luego de tener que abandonar la secundaria para afrontar una enfermedad oncológica.Los padres, que tampoco habían podido finalizar la escuela, emprendieron el mismo camino y se inscribieron junto con su hijo en el turno nocturno del EPET N°36 de Itaembé Miní, de Posadas, Misiones.Cerca de la finalización del ciclo lectivo, los tres protagonistas tienen el honor de integrar el Cuerpo de la Bandera argentina: Juan Pablo Micchia, de 18 años, portará el símbolo patrio, en tanto que Pabla Coll y Juan Manuel Micchia lo acompañarán como escoltas.El joven de 18 años obtuvo un promedio general de 8,81, mientras que Pabla y Juan Manuel lograron 8,44 y 8,19, respectivamente."Ser abanderado para mí es un orgullo y un honor, más con mi familia al lado (?) voy a seguir adelante, voy a seguir con mis proyectos", señaló emocionado, Juan Pablo. Su madre, primera escolta, dijo que se sentía muy feliz de haber obtenido ese logro, junto a su familia: "unidos, tirando para adelante, siempre en positivo" y que seguirán pensando en su futuro. Mientras que el padre de familia, nombrado segundo escolta, contó estar orgulloso de su familia, "vamos a seguir estudiando, aprovechando el tiempo que tenemos".La vicedirectora del instituto, Roxana Aguirre, contó que al momento de elegir los abanderados del segundo ciclo de la modalidad nocturna, se llevaron la gran sorpresa de que la familia tenía el mejor promedio entre los 23 alumnos."El padre, remisero, y la madre, ama de casa, decidieron acompañar al hijo como un gesto de amor para cuidarlo tras la grave enfermedad. Es una historia emocionante, porque también tienen asistencia perfecta y Pabla fue elegida mejor compañera", relató.Recordó que el retorno de Juan Pablo fue una imagen tierna, ya que además de ser uno de los más pequeños del curso, siempre estaba rodeado por sus padres. "El joven les decía que debían aprender solos, pero se lo tomaban como un juego y ahora estudian juntos para el examen".La docente reveló que el deseo de Juan Pablo es estudiar Medicina, aunque la familia no cuenta con los fondos para solventarle la carrera."Aún le resta un año para egresarse, pero quiere ser médico. Es un gasto muy grande porque la única universidad que dicta esa carrera en Misiones es privada, y la institución pública más es en Corrientes", detalló.Juan Pablo, sin embargo, ya demostró que con el acompañamiento de su familia no hay adversidad que le quite las ganas de cumplir sus sueños.