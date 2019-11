Crearon una aplicación para aprender lenguaje de señas a través del celular

En el @puntodigitalAR de #SanMiguel un grupo de alumnos creó la app "SEÑAPP" para aprender Lenguaje de Señas a través del celular. El sistema facilita la comunicación entre oyentes y personas sordas, permite grabar y guardar las señas que se van aprendiendo en una biblioteca. pic.twitter.com/XOp843oEmy — País Digital AR (@PaisDigitalAR) 27 de noviembre de 2019

Para aquellos que buscan sembrar en la sociedad la semilla de la inclusión y erradicar la discriminación, las redes sociales, la web y los celulares son una herramienta tan fuerte como las aulas. Con esa premisa en la mira, en San Miguel, 17 alumnos de tres escuelas diferentes idearon la una aplicación de celulares para que la gente pueda aprender lenguaje de señas desde el teléfono.Se trata de Señapp, que estará disponible para descargar en diez días. Es un sistema que facilita la comunicación entre oyentes y personas sordas o hipoacúsicas. Funciona como un diccionario, pero con videos filmados por intérpretes, despegándose así de los dibujos de manuales tradicionales que pueden resultar confusos. Además, permite una mayor expresión en los movimientos sin perder un solo gesto de quien muestra cómo es el lenguaje para sordomudos."Es muy importante el hecho de poder visualizar una filmación, ya que una dirección distinta en la seña puede significar otra palabra", explica Alejandra Herrera, coordinadora del Punto Digital, un centro educativo tecnológico que funciona en distintos distritos del GBA, como San Miguel. Allí los alumnos de diferentes colegios propusieron desarrollar su aplicación y la están llevando a cabo, indicó"Así como en matemáticas se usa la calculadora, Señapp sirve para apoyar el estudio del lenguaje de señas. Permite grabar y guardar todas las señas que se van aprendiendo en una biblioteca, y replicarlas de manera sencilla. De esta manera, ayuda a la memoria para seguir practicando", indica Fernando Torres, profesor de Robótica y Programación y especialista en tecnología para personas con discapacidad.Del plan participaron chicos de la Escuela 24, la Técnica 2 y la Escuela de Educación Especial 503. También lo coordinaron la Dirección de Discapacidad y la Secretaría de Educación del Municipio. Y participaron los autores del proyecto "Juega Juampi", que a través de programas informáticos trabajan por la inclusión social.Los alumnos que participaron fueron: Brenda Arrua, Rocío Cantonati, Enrique García, Matías Izaguirre, Alexis López, Alma Lucero, Camilo Masset, Ana Paula Molina, Alejo Niz, Nicolás Páez, Bautista Quiñones, Melani Reyes, Lautaro Rodríguez, Rocío Romero, Mara Vega, Axel Vega y Nicolás Vera.Durante tres meses, los chicos asistieron al Punto Digital y con la ayuda del profesor Fernando Torres, llegaron al proyecto de una aplicación "que servirá para el futuro y para el trabajo en las aulas".La aplicación, que podrá ser descargada a través del AppStore en los próximos días, presenta una visualización fácil con tres secciones: Mis señas, Ajustes e Información. "En la página de inicio aparecen todas las señas, pero uno a su vez puede buscar por palabra", explica Melanie Reyes, alumna de la escuela N°24."Fue increíble ver las caras de emoción al recibir sus menciones por haber creado una aplicación que servirá para aprender y recordar las señas", añade el profesor de Informática de la Escuela N°24, Julio Hall.Por su parte, Torres comenta: "Fue todo un desafío principalmente por la gran barrera que teníamos, que es la de la comunicación. En lengua de señas, no existe la palabra "programación", que representó un concepto fundamental a la hora de explicar"."Fue una experencia nueva para todos. Además de aprender a programar, pudimos entender la importancia del lenguaje de señas, donde no solo es fundamental el movimiento sino también el gesto, y es no es tán fácil de expresar", detalla Melanie. "Creamos una linda relación entre todos. Hubo mucho compañerismo y trabajo en equipo", cierra. Fuente: (Clarín).-