De una forma "insólita" pescó una raya de más de 80 kilos en el río Uruguay

Se llama Roberto Gómez y hace más de 20 años que es pescador artesanal. Todos los días, en su pescadería, ofrece pescado fresco a sus clientes, que él mismo saca del río Uruguay.



Gómez vive en Gualeguaychú y durante este jueves, mientras realizaba su recorrida habitual, se llevó una gran sorpresa sacando una raya de más de 80 kilos. A pesar de su amplia experiencia, es la primera vez que saca un ejemplar de este tamaño.



"Cuando fui a recorrer, me encontré que tenía una hermosa raya de 80 kilos, y bueno, una alegría enorme porque semejante bicho en el río Uruguay no se saca todos los días", dijo el pescador.



Además, mencionó que "es la primera vez que sale algo así, porque en la malla reglamentaria, no entra una raya de estas". Y reveló que lo que pasó: "La raya se tragó una vieja del agua con malla y se le trabó adentro".



"Andábamos con mi compañero de pesca y no la podíamos levantar, se nos hizo muy difícil por el peso que tenía, hasta que pudimos hacer unos agujeros y la logramos levantar", señaló a Diario Río Uruguay.



Luego de llevarla a la pescadería, comenzó el proceso para transformar la raya en alimento. "La estoy cuereando, y quitando los vuelos, que son las partes de los costados que cada uno tiene siete kilos de carne más o menos", detalló Gómez. Subrayando que "con eso hacemos milanesas, con las aletas se hacen estofados, chupín y mucho más".