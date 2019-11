Prohibieron la venta de una marca de maca y de un aceite de coco

La Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite de coco de origen indonesio, según el texto aparecido este martes en el Boletín Oficial.A través de la Disposición 9256/2019, el organismo prohibió la comercialización del productoEl producto no cumple con la normativa vigente, ya que "el rótulo no indica domicilio de la razón social y no consigna la información obligatoria de Identificación de origen del producto investigado".Además, la Disposición 9257/2019,y que se suele adicionar a comidas y bebidas en forma de polvo.Se trata del producto, elaborado en Perú.La ANMAT puntualiza que contiene ingredientes no autorizados, ya que no están incluidos en el listado de uso permitido en la composición de Suplementos Dietarios. Además, no provee identificación de su origen ni registro de importación.