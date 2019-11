En lo que va del año, el IPRODI otorgó 6.471 Certificados Únicos de Discapacidad

Tras el caso de un niño de Paraná, diagnosticado con síndrome de Duchenne , una forma de distrofia muscular,consultó al Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) cómo se tramita el Certificado Único de Discapacidad y cuáles son los beneficios que otorga."Evaluamos la situación de discapacidad, porque cada persona tiene limitaciones y deterioros en el quehacer diario las que se conjugan en una situación de discapacidad que también afecta a todo el entorno familiar y lo limita en cuanto a sus cuestiones diarias y laborales", explicó ala Lic. en Trabajo Social y miembro de la Junta Evaluadora del IPRODI, Claudia Rivero."El Certificado no tiene ningún costo, el trámite es totalmente gratuito y se debe presentar la documentación personal del interesado y de quien se hará cargo del trámite", agregó, al tiempo que aclaró: "No hay ningún límite de edad para tramitar el Certificado"."El diagnóstico no debe tener más de seis meses, junto con la descripción del médico que lo atiende sobre la situación actual de esa persona, con letra clara y precisa del profesional interviniente", remarcó Rivero.Y continuó: "Se necesita fotocopia del carnet de la obra social, del recibo de sueldo, y el interesado debe presentarse el día que se le otorga el turno para que lo conozca la Junta Evaluadora"."Una vez que la persona tiene todos los certificados, los turnos se otorgan de una semana para la otra. Les pedimos que diez días después de la entrevista con los profesionales, se lleve el Certificado", agregó.Entre los beneficios que otorga el Certificado, se mencionó "la gratuidad para viajar, asignaciones familiares, el libre estacionamiento".Por su parte, la responsable de Juntas Evaluadoras del IPRODI, María José Leconte, comunicó que "en 2018 se emitieron 6400 certificados y en lo que va del año, 6471"."El Certificado se renueva y la Junta determina la validez al momento de la evaluación de acuerdo a los distintos tipos de discapacidades, la máxima es por diez años", informó."La validez varía de acuerdo al tiempo y la edad de la persona por las prestaciones que necesita, y en el transcurso puede solicitar una ampliación de diagnóstico", aclaró Leconte.Los interesados en mayor información deben acercarse de lunes a viernes de 7 a 13hs a la sede del IPRODI ubicada sobre calle Gregoria Matorras de San Martín 861; o comunicarse a los teléfonos (0343) 4208281 / 4236473; o en la web del Instituto.