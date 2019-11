Niño fue diagnosticado con raro síndrome: La cobertura que le ofrece IOSPER

El descargo de IOSPER

, un niño de siete años y oriundo de Paraná, fue diagnosticado con, una forma de distrofia muscular. Fue su madre quien antecomentó que el pequeño se encuentra en la etapa inicial de la enfermedad, y si bien cuenta con la cobertura social de IOSPER, detalló el camino que transita para para costear el tratamiento."Hace un año comenzó con calambres y dolores en el cuerpo, lo que llevó a que la doctora nos derivara al hospital Garrahan, donde hace un mes se le hizo un análisis molecular tras el cual se lo diagnostico, hace un mes atrás", explicó su madre, Ayelen Santana. Según aclaró, este tipo de distrofia muscular,"Hace un mes lo diagnosticaron y tiene que iniciar el tratamiento; está en la etapa inicial, camina y está bien", aseguró. De acuerdo a lo que comentó, el pequeño camina y juega al básquet. "Tira al aro y no corre, aunque sabe que después le ocasionará dolores pero es un deporte que a él le gusta", indicó.Ayelen aseguró que su hijo deberá "aprender a manejar el dolor para que pueda tener una vida normal". Fue en ese sentido que se encuentra, según comunicó,. Al comentó que "Iosper no tiene convenio con neurólogo", señaló que ese profesional "solo te atiende cuando es para es cirugía"."Lo atiende una neuróloga en el hospital San Roque, que por la mutual no me puede atender porque no tiene convenio con Iosper", indicó. Además de mencionar que tramita "los análisis previos para que el año próximo inicie en el centro de rehabilitación"."En mayo me los rechazaron porque no teníamos el diagnóstico y ahora", apuntó, al develar que el pago de las prestaciones le demanda "de 15 a 20 mil pesos, además de los viajes a Buenos Aires porque la obra social, por ahora, no cubre nada". Apuntó también que "el tratamiento ante el psicólogo es por reintegro del 20%"."Esto recién comienza porque también harán los análisis a mis hijos, porque es una enfermedad genética que tal vez trasmite la madre", agregó.La mujer comunicó que quienes puedan colaborar con el tratamiento para su hijo, pueden acercarse a las urnas que distribuidas en un quiosco César de calle La Paz 450, en el autoservicio Romero de calle Gutiérrez y Romero, en la panadería MyM de calle Sabin en barrio 240 viviendas o en la estación de servicio GNC de calle Gualeguaychú e Irigoyen.En respuesta a la reclamo de la madre de Joaquín,, las que estarían cubiertas" porque la obra social cuenta con los prestadores para atender la solicitud, y queFue Nancy Asselborn del directorio de IOSPER quien antereconoció suante el caso, ya que de acuerdo a lo comunicó "ha recibido las prestaciones solicitadas y no ha tenido ninguna negativa"., sentenció Asselborn."Las prestaciones que se mencionan son ambulatorias y de primer nivel, como kinesiología, siendo que IOSPER tiene convenio con más de mil prestadores, cardiología también, siendo que cinco de los ocho cardiólogos infantiles son de Paraná", explicó.Respecto de los neurólogos, Asselborn reconoció que el convenio de IOSPER "involucra solo a prestaciones de segundo nivel, o sea, en internación prácticas quirúrgicas, pero dentro del ámbito ambulatorio no hay ningún inconveniente para que reciba la prestación ambulatoria y sin ningún costo".y el último pedido que hizo a la obra social fue una derivación por el mes de octubre, la que fue autorizada porque era para una pesquisa para la detección del síndrome que tiene el chiquito, y no se registra un nuevo pedido de la afiliada", sentenció.Asselborn al insistir respecto de la falta de solicitudes de reintegro por parte de la madre del niño, sostuvo que "no se trata de prácticas complejas o de alto costo". "Son prácticas ambulatorias que son comunes, y si la afiliada hace la presentación de la documentación, IOSPER no tendrá inconvenientes en reconocer las prestaciones siempre que estén dentro de lo justificado medicamente", remarcó.Y continuó: "En este momento; efectivamente no tenemos convenio con psicólogos y la cobertura es mediante reintegro: IOSPER reintegra hasta cuatro sesiones mensuales por un monto tope que se reconoce"., diferenció Asselborn."IOSPER le brindará atención siempre que esté solicitada, debidamente justificada, según la patología, y no tendrá inconvenientes frente a la posibilidad de reintegro en las que no tenemos convenidas", subrayó.Respecto del centro de rehabilitación, la integrante del directorio de la obra social comentó que "no hay impedimento para que reciba las prestaciones convenidas siempre que cumpla con los requisitos médicos de prescripción y justificación médica". Aseguró, además, que la obra social otorga el reconocimiento por traslados, hotelería y la atención en Garrahan, "si la hubiera solicitado, la hubiera tenido"., sentenció Asselborn.