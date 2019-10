Se habilitó el registro de infractores para quienes no fueron a votar

¿Cómo se podrá abonar la deuda?

La Cámara Electoral habilitó el registro de infractores a la Ley Electoral y los medios para abonar. El trámite es sencillo y se puede realizar a través de la página https://infractores.padron.gov.ar El Código Electoral Nacional sostiene que "se impondrá multa de 50 a 500 pesos al elector mayor de 18 y menor de 70 años de edad que dejare de emitir su voto y no se justifique ante la Justicia Electoral Electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección".La norma establece además queLa Justicia Electoral aclaró queA través del Banco Nación de forma personal o a través de medios electrónicos como tarjeta de crédito, transferencia bancaria, pago en efectivo o cuenta virtual. La información se actualiza en la web dos días después de haber sido saldada la deuda.En caso de que el ciudadano considere que no debe aparecer en la lista de infractores puede efectuar un reclamo vía internet a en la Secretaría Electoral correspondiente a su domicilio, con su DNI y el troquel que acredite que sufragó.Las personas mayores de 70 años y los menores de 18 no aparecerán en el Registro de Infractores, aún cuando no hayan sufragado.