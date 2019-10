Amor multiplicado: Festeja su día la mamá de los cuatrillizos nacidos en Paraná

Video: Cuatrillizos en Paraná: Conocé a Victoria, Magalí, Benjamín y Gabriel

Caso inédito

: después de siete años de tratamiento logró quedar embarazada y el 10 de mayo. Su caso es único en el mundo, ya que gestó a dos pares de gemelos.El parto fue en Paraná, en el Sanatorio Rawson, adonde llegó desde Concepción del Uruguay junto a su esposo, Leonardo Folgueira. Los bebés nacieron sietemesinos y pasaron dos meses en incubadora antes de partir hacia su hogar, adonde los esperaban con gran alegría sus seres queridos.Hoy quedaron atrás los miedos que los embargó cuando les dijeron que esperaban cuatro bebés y que era un embarazo de riesgo, y hoy disfrutan plenamente de la familia que conformaron.Con ilusiones ven crecer a sus hijos, que ya con cinco meses llaman la atención cuando los llevan a pasear o a visitar al médico: "Los empezamos a sacar recién ahora, que hace más calorcito., contó aRocío, feliz y entusiasmada., señaló.Su mamá hoy va todos los días a acompañarla en la crianza de los bebés y Rocío valora mucho su ayuda. Al respecto contó con simpatía: "Por suerte la tengo a ella que viene todos los días. Mientras está, aprovecho a hacer un par de cosas que tengo pendientes, o algún mandado.Según indicó, además de que físicamente son distintos porque tienen diferente peso, se diferencian en su carácter: "Victoria por ejemplo es una pancha, no tiene problemas para nada, se duerme solita. Magalí es la más llorona, tiene su carácter y es la que quiere estar upa siempre o haciendo algo, y es la que más se enoja y llora. Benjamín es el más mimoso, le gusta que lo acaricien, estar upa, y es el más charlatán también. Y Gabi es re-tranquilito, mientras tenga su chupete", contó entre risas.Actualmente la obra social les brinda un bolsón de pañales a cada uno y es una ayuda, y aunque haya que multiplicar por cuatro otros costos, se siente bendecida: "Agradezco que Leonardo y yo tengamos trabajo y casa propia, por lo que nos ahorramos un alquiler", explicó.Fue en el Centro de Reproducción Asistida de Paraná HAVVA adonde llegó la pareja hace dos años para intentar un tratamiento para lograr ser padres. Ya lo venían intentando antes en otros lugares, sin resultados.Cuando nacieron los cuatrillizos, la ginecóloga Mercedes Cabrera, a cargo del procedimiento, había explicado a Elonce TV: "Lo importante no es lo múltiple, sino el hecho inédito"."Es un hecho biológico sumamente raro. La noticia, no es el nacimiento de los cuatro, sino, cómo surgieron", remarcó la especialista, al tiempo que aclaró: "La idea de la reproducción asistida no es la búsqueda de embarazos múltiples, sino, embarazos, lo más similar a la naturaleza, es decir, gestar de a uno".